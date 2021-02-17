عاجل.. وفاة شيخ المالكية وعضو هيئة كبار العلماء أحمد ريان متأثرا بـ كورونا

أعلنت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد طه ريان أستاذ الفقه والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف وعضو هيئة كبار العلماء، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفاته عن عمر ناهز الـ81 عاما، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

والشيخ ريان يعتبر من أكبر علماء الفقه المالكي في مصر ويعتبره البعض شيخ المالكية في مصر، حيث يدرس الفقه المالكي في الجامع الأزهر الشريف على الطريقة الأزهرية القديمة حتى وفاته.

وتولى ريان عددا كبيرا من المناصب العلمية، وأشرف على المئات من رسائل الماجستير والدكتوراه وقدم عددا كبيرا من المؤلفات الفقهية.

وكان الدكتور عبدالهادي زارع رئيس لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، قد كشف عن إصابة الدكتور أحمد طه ريان، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس موسوعة الفقه الإسلامي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بفيروس كورونا.

وقال «زارع»، عبر صفحته الشخصية: «التزاما مني ومن جيلي من أساتذة الشريعة والقانون الذين نهلوا من علم أستاذنا الدكتور أحمد طه الريان عضو هيئة كبار العلماء ووفاء له أن نلتزم بالدعاء له بالشفاء العاجل من داء الكورونا».

والدكتور أحمد طه ريان ولد في 10 فبراير 1939 بالأقصر، والتحق بالتعليم الأزهري حتى تخرَّج في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام 1966، وحصل على درجة الماجستير في الفقه المقارن عام 1968، ثم درجة الدكتوراه عام 1973، وترقى في السُلم الأكاديمي بالكلية حتى حصل على درجة الأستاذية بها عام 1985.

وقد قام بالتدريس وتولي العديد من المناصب العلمية والإدارية بجامعة الأزهر والجامعات العربية والإسلامية، وتولى رئاسة لجنة موسوعة الفقه الإسلامي بوزارة الأوقاف، وابتُعث كممثل للأزهر الشريف للمشاركة في العديد المؤتمرات الإسلامية والدولية، وله مؤلفات رصينة في الفقه وأصوله، والأحوال الشخصية، والمعاملات الإسلامية.. وغيرها، وقد اختير عضوًا بهيئة كبار العلماء في تشكيلها الأول حين عودتها عام 1433ه/ 2012م.