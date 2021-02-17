رئيس «شباب بتحب مصر» يشارك في اجتماع الأمم المتحدة للبيئة

أعلن أحمد فتحي، رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر، المعتمدة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة كعضو مراقب، عن مشاركته في جلسة افتراضية حوارية عن بعد، ضمت حوالي 150 فردًا من مختلف أنحاء العالم من ممثلي عدد من منظمات المجتمع المنتدي العالمي والمجموعات الرئيسية المعتمدين ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، مع وزير البيئة والمناخ في النرويج، مع رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة للبيئة السيد سفينونج روتيفاتن.

وطالب «فتحي» في مداخلة له خلال الجلسة بالمزيد من التفاعل على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، والرد على الرسائل التي خرجت من المجموعات الرئيسية المعتمدين لدى الأمم المتحدة للبيئة، ونشرها على حسابه الخاص، حتى يتم تسليط الضوء على الجهود الكثيرة المبذولة، التي يقوم بها المجتمع المدني والشباب المتطوعين والكيانات الشبابية.

وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي بها نسبة المشاهدة كبيرة، ولها تأثير كبيرة وستساهم في التغيير وتشجيع الشباب بشكل أكبر.

وأعرب رئيس مؤسسة «شباب بتحب مصر»، عن تمنياته بأن يعقد الجزء الثاني من مؤتمر الجمعية العامة الخامسة بحلول العام القادم في نيروبي.

وحضر الجلسة الدكتور محمد عبد الرؤوف عبد الحميد، رئيس لجنة التيسير للمجموعات الرئيسية والمجتمع المدني العالمي، الذي أكد دعمه للمشاركة الفعالة للمجتمع المدني خلال الجلسة الأولي من الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة، مشيرًا إلى أن دعمه سيستمر خلال العام المقبل حتي الجلسة الثانية والمقرر عقدها في فبراير 2022.

وأكد الدكتور محمد عبد الرؤوف، على ضرورة العمل والتزام المجتمع المدني بالتعاون الفعال، خلال العام المقبل من خلال الاجتماعات الإقليمية والمنتدى التحضيري العالمي المزعم عقده بمنتصف العام الجاري، داعيًا إلى ضرورة الحشد والإعداد الجيد لمشاركة المجتمع المدني في الجحلسة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة المقرر عقدها في فبرابر 2022.