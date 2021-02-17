فريق «الزراعة» يواصل تصنيف تربة صحراء غرب السويس رغم الطقس السيئ (صور)

كلف السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضي، محمد الشحات المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وعبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء بتشكيل فريق بحثي فني لإجراء دراسات حصر وتصنيف التربة للمساحة المقترحة للاستغلال الزراعي بغرب السويس، والتي تقدر بـ59 ألف فدان.

وأضاف وزير الزراعة، في بيان صادر اليوم، إنَّ ذلك سيتمّ بالتنسيق والتعاون مع معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة وكلية الزراعة بجامعة بنها وجهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة ومديرية الزراعة بالسويس، مع تشكيل فريق من 28 عضوًا من الباحثين والمعاونين.

وأكّد وزير الزراعة أنَّ الفريق البحثي يواصل مهمته في صحراء غرب السويس رغم الظروف الجوية السيئة التي تشهدها البلاد حاليا ويأتي في إطار الجهود التي تبذلها القيادة السياسية من اجل زيادة الرقعة الزراعية والتوسع الافقى لتحقيق الامن الغذائي للمواطنين.