شاليهات «الفيروز» بالإسماعيلية تدخل الخدمة قريبا

وافق اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية على بدء أعمال تجديد شاليهات نادي الفيروز بطريق البلاجات، التي تعد أحد أكبر نوادي الإسماعيلية.

وقال سيد عبد المنعم، مدير عام منتجع الفيروز السياحي: إن البدء في أعمال تجديد وتجهز شاليهات المنتجع بالكامل، والتي تشمل تغيير الديكورات والمفروشات الخاصة بالمنتجع قيد التنفيذ.

وأضاف عبد المنعم، أنه من المخطط الإنتهاء من جميع أعمال الصيانة خلال الشهرين المقبلين، مع تجهيز 10 شاليهات على مستوى عال لرفع القيمة السياحية للنادي.

وعن الإجراءات الإحترازية، قال سيد عبد المنعم، إنه يجري اتخاذ كافة الإجراءات وتعقيم جميع الأرضيات وحوائط النادي بشكل مستمر ضمن الإجراءات الاحترازية للنادي.

وأشار إلى أنه يتم التنبيه على مرتادي النادي خلال الفترة الحالية، بضرورة التباعد وارتداء الكمامات الطبية وعدم التزاحم لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن بعض المواطنين من أعضاء النادي يترددون عليه في فصل الشتاء، مؤكدا أن النادي وضع خطة شاملة لرفع قيمة النادي السياحية بعد تحديد قيمة إيجارية للشالية قدرت بـ300 جنيه فقط.

ويعتبر نادي الفيروز أحد أكبر وأهم أندية الإسماعيلية التابعة للمحافظة، ويرتاده المواطنون في فصل الصيف بشكل كبير خصوصا من المقيمين خارج محافظة الإسماعيلية.

ويقع النادي في طريق البلاجات، بالقرب من قرية 25 يناير، ويضم الشاطئ المفتوح وحمام سباحة ومطعم للأسماك وآخر للمشويات، إضافة إلي ملاعب مفتوحة وحدائق مصممة لاستقبال الزائرين.