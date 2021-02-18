ماذا تفعل إذا لم يحل مقدم خدمات الاتصالات مشكلتك بشكل نهائي؟

أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، الخطوات التي يجب اتباعها في حال لديك شكوى مع أحد مقدمي خدمات الاتصالات، ولم تستطع حلها معه.

ويشير الجهاز إلى أنّه في حال لم تحل مشكلتك بشكل نهائي مع مقدم الخدمة، عليك رفع الشكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وسيبحثها ويعمل على حلها، لضمان بحث شكاوى المستخدمين بطريقة فعالة وسريعة، ويتوجب على المستخدم توفير معلومات مفصلة تشمل:

- اسم الشاكي وعنوانه وأرقام التليفونات التي يمكن الوصول له عليها، وكذلك البريد الإلكتروني إن وجد.

- إدخال رقم البطاقة إذا كانت شكواك بخصوص محفظة الأموال، أو إنكار ملكية الخط.

- تفاصيل عن الشكوى تشمل اسم المشغل، أو مقدم الخدمة وتفاصيل عن الجهة التي تقدم فيها بشكوى لدى المشغل، ورقم الشكوى الذي حصل عليها من المشغل.

- في حالة رفض المشغل تسجيل شكواكم، يجب الاتصال بـ155 وتوضيح تاريخ ووقت المكالمة التي تمت مع خدمة العملاء.

طرق التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

- الاتصال على مركز تلقي الشكاوى: 155.

- التواصل عن طريق الواتساب عن طريق الأرقام الآتية: 01015515155 - 01111115150 - 01202155155.

- مراسلة الجهاز عبر البريد الإلكتروني: complaints@tra.gov.eg.

- تقديم نموذج شكوى عبر الموقع الإلكتروني: complaints.tra.gov.eg.

وعند تقديم الشكوى الخاصة بك عبر الموقع الإلكتروني برجاء التأكد من الآتي قبل تسجيل الشكوى:

- أن يكون الرقم المشكو منه مملوك الشاكي بالفعل، وفي حالة تسجيل شكوى للغير يجب أن يكون الشاكي مفوض كتابيا بذلك، وفي حالة ثبوت أنّ الشاكي غير مالك للخط المشكو منه لن تستكمل فحص الشكوى.

- أن يكون المستخدم قد شكى للمشغل المعني، ولم يتلق ردا، أو كان الرد غير مرضي بالنسبة له.

- التأكد من مرور 48 ساعة على تسجيل الشكوى لدى المشغل، قبل تسجيل الشكوى لدينا.

- في حالة أن تكون الشكوى بخصوص حسابات شركات، يجب أن يكون الشاكي المفوض الرسمي للحساب.