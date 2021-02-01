تنظيم الاتصالات: نقل الخطوط بين شركات المحمول مجانا خلال 24 ساعة

ارتفعت نسبة نجاح عملية نقل الأرقام بين شركات المحمول إلى 95%، حيث تم نقل 110 ألف خط ما بين المشغلين في الربع الرابع من 2020 مقارنة بـ5 آلاف خط تم نقلهم في الربع الرابع من 2019.

وقالت مصادر بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لـ«الوطن»،إن خطوات النقل مجانية، وتتم عبر الذهاب إلى أقرب فرع خدمة عملاء للشركة التي تريد الانتقال إليها وتتقدم بطلب إليها، وإثبات ملكيتك للشريحة، ثم تقوم الشركة بتسليمك خط جديد بنفس رقمك القديم، تصل رسالة تأكيد للشخص بقبول طلبه، والنقل للشركة التي يريدها بنفس الرقم، والشريحة الجديدة التي تسلمها العميل ستكون مفعلة بعد مرور 24 ساعة من تقديم الطلب.

وتابعت المصادر: «شروط قبول طلب انتقال الشريحة من شبكة لأخرى بنفس الرقم، هو التأكد من ملكية طالب النقل للخط عن طريق بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر إذا كان أجنبي، ومرور 4 شهور على ملكية الخط وتفعيله لدى الشركة، ودفع وإنهاء أي التزامات مالية كفاتورة مستحقة أو على محفظة الهاتف المحمول المفتوحة للخط، ودفع كافة التزامات الشركة كالرسوم والخدمات ومقابل سلفني، أو مديونية للشركة القديم يتم إخطار العميل لتسديدها خلال 30 يوم من وصول التسوية إليه وفي حالة عدم السداد ستتوقف الشريحة الثانية بشكل نهائي».

وأوضحت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قائم بتطوير منظومة نقل الأرقام بين المشغلين في يونيو 2020، والتي تمكن مستخدمي الهاتف المحمول من الانتقال بين الشبكات مع الاحتفاظ بنفس الرقم مجاناً وفي 24 ساعة فقط، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وخفض المدة الزمنية لنقل الخطوط بين الشبكات، ويُمكن ذلك المستخدم من التنقل الى الشبكة الأفضل وفق التوزيع الجغرافي لمستوى جودة الخدمات وهو ما ينشر بشكل دوري ضمن تقارير الجودة.