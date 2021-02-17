قاتل صديقه في الهرم يعترف: «كان مصدعني.. وفضحني على 600 جنيه»

«كان مصدعني وفضحني على 600 جنيه خدتها منه سلف، قولت له أصبر عليه شهرين عشان الدنيا نايمة والشغل واقف» بهذه الكلمات اعترف سائق «توك توك» بقتل صديقه طعنًا بمطواة خلال مشاجرة في أحد الشوارع بالهرم.

اندلعت المشاجرة بعد أن طلب المجني عليه من المتهم رد المبلغ الذي اقترضه منه حتى يتمكن من إصلاح دراجته النارية «توك توك» لكن المتهم تشاجر معه واعتدى عليه بسكين فمات داخل مستشفى الهرم متأثرًا بإصابته، وتبين من الفحص الطبي أن الطعنة استقرت في قلبه.

المتهم: قالي أنت نصاب

واعترف المتهم بقتل صديقه في الهرم، بتفاصيل جريمته أمام الفريق الأمني بقتل صديقه، انتقامًا منه بسبب مطالبته برد مبلغ اقترضه المتهم منه قبل الجريمة بقرابة أسبوع، أنه لم يقصد قتل صديقه بل حاول إرهابه عندما اعتدى عليه بالسباب والشتائم واتهمه بأنه نصاب وسرق أمواله عندها استشاط المتهم غضبًا وقال له: «ملكش عندي فلوس» وأخرج مطواة كان يخفيها في ملابسه وطعنه بطعنة غائرة أدوت بحياته على الفور.

شهود العيان: المتهم مزق جسد صديقه وهرب

وقال شهود العيان، في تحقيقات النيابة، إن المتهم طعن المجني عليه بمطواة في الشارع ثم فر هاربًا، بعد أن سقط صديقه على الأرض غارقًا في دمائه، وأنهم أسرعوا إليه فوجده فاقدًا للوعي وقاموا بنقله إلى مستشفى الهرم، وبعد دقائق عرفوا من الأطباء أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل غرفة الرعاية المركزة.

حبس المتهمة بتهمة القتل العمد

تمكنت المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بتفاصيل جريمته بعد أن نسبته إليه النيابة تهمتي القتل العمد وحيازة سلاح أبيض، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته رسميًا وصرحت بتسليم جثمانه إلى أسرته.