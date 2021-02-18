مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18-2-2021 في مصر

تعد مواقيت الصلاة من أهم الأشياء التي يحرص الكثير من المسلمين على البحث عنها يوما بعد يوم، نظرا لأن مواقيت الصلاة تتغير بشكل يومي.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» استمرارًا لخدماتها اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، مواقيت الصلاة اليوم الخميس الموافق 18 فبراير الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

أذان الفجر: 05:05

أذان الظهر: 12:09

أذان العصر: 03:21

أذان المغرب 05:46

أذان العشاء: 07:04

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان الفجر: 05:11

أذان الظهر: 12:14

أذان العصر: 03:25

أذان المغرب: 05:50

أذان العشاء: 07:09

مواقيت الصلاة اليوم في بني سويف

أذان الفجر: 05:05

أذان الظهر: 12:10

أذان العصر: 03:22

أذان المغرب 05:48

أذان العشاء: 07:05

مواقيت الصلاة اليوم في طنطا

أذان الفجر: 05:06

أذان الظهر: 12:10

أذان العصر: 03:21

أذان المغرب 05:46

أذان العشاء: 07:05

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

أذان الفجر: 05:05

أذان الظهر: 12:08

أذان العصر: 03:19

أذان المغرب 05:44

أذان العشاء: 07:03

مواقيت الصلاة اليوم في الزقازيق

أذان الفجر: 05:04

أذان الظهر: 12:08

أذان العصر: 03:19

أذان المغرب 05:44

أذان العشاء: 07:03

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

أذان الفجر: 05:05

أذان الظهر: 12:09

أذان العصر: 03:24

أذان المغرب 05:49

أذان العشاء: 07:05

مواقيت الصلاة اليوم في سوهاج

أذان الفجر: 05:02

أذان الظهر: 12:07

أذان العصر: 03:22

أذان المغرب 05:48

أذان العشاء: 07:03