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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17-2-2021 في مصر

كتب:

الوطن
12:22 ص | الأربعاء 17 فبراير 2021
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

يحرص الكثير من المسلمين على أداء فريضة الصلاة في موعدها، ما يجعلهم يبحثون عن مواقيت الصلاة بشكل مستمر حتى لا يفوتهم أداء فريضة الصلاة حاضر.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» استمرارًا لخدماتها اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء الموافق 17 فبراير الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

أذان الفجر: 05:03

أذان الظهر: 12:09

أذان العصر: 03:20

أذان المغرب 05:45

أذان العشاء: 07:03

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان الفجر: 05:11

أذان الظهر: 12:14

أذان العصر: 03:24

أذان المغرب: 05:49

أذان العشاء: 07:08

مواقيت الصلاة اليوم في بني سويف

أذان الفجر: 05:06

أذان الظهر: 12:10

أذان العصر: 03:22

أذان المغرب 05:47

أذان العشاء: 07:04

مواقيت الصلاة اليوم في طنطا

أذان الفجر: 05:07

أذان الظهر: 12:10

أذان العصر: 03:21

أذان المغرب 05:45

أذان العشاء: 07:04

مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة

أذان الفجر: 05:06

أذان الظهر: 12:08

أذان العصر: 03:19

أذان المغرب 05:44

أذان العشاء: 07:02

مواقيت الصلاة اليوم في الزقازيق

أذان الفجر: 05:05

أذان الظهر: 12:08

أذان العصر: 03:19

أذان المغرب 05:44

أذان العشاء: 07:02

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

أذان الفجر: 05:05

أذان الظهر: 12:09

أذان العصر: 03:23

أذان المغرب 05:49

أذان العشاء: 07:04

مواقيت الصلاة اليوم في سوهاج

أذان الفجر: 05:03

أذان الظهر: 12:07

أذان العصر: 03:22

أذان المغرب 05:47

أذان العشاء: 07:03

مواقيت الصلاة اليوم في مطروح

أذان الفجر: 05:22

أذان الظهر: 12:25

أذان العصر: 03:35

أذان المغرب 06:00

أذان العشاء: 07:19

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