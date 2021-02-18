6 قواعد من الصحة لاستقبال الضيوف بالمنزل في ظل انتشار كورونا

حرصت وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية بسيطة للمواطنين بشكل يومي، خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، واستقرار المنحنى الوبائي للفيروس.

وقالت الوزارة في منشور توعوي لها: «عند استضافة أحد الأشخاص بالمنزل اتخذ الإجراءات الاحترازية كافة، للوقاية من فيروس كورونا»، مشددة على أنه لا بد من الالتزام بمجموعة من القواعد.

البعد عن التجمعات الكبيرة والالتزام بارتداء الكمامات

وأشارت الوزارة، إلى أن القواعد تتمثل في ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتطهير الأسطح والمداومة على غسيل الأيدي، والتهوية الجيدة، وكذلك عدم الزحام والتجمعات كبيرة العدد.

ونوهت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو الماصي، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا جيدا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية الكافية، للوقاية من الفيروس، خاصة في الفترة المقبلة؛ إذ توقعت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا زيادة أعداد الإصابات في شهري أبريل ومايو.

وأوضحت الوزارة أن هذه التوقعات بنيت بسبب أن هذه الفترة «فترة نشاط الفيروسات»، ليس فيروس كورونا فقط، ولكن البرد والانفلونزا الموسمية أيضا، لذلك يجب الالتزام بآداب العطس والسعال والبعد عن الأشخاص المصابين قدر الإمكان.

ووجهت الوزارة مجددا رسالة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك السيدات الحوامل، بعدم خروج إلا للضرورة القصوى، والبعد عن الزحام، وعدم لمسح الأسطح وارتداء الكمامات.

وتستمر وزارة الصحة والسكان برفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، خاصة لفيروس كورونا والأمراض المعدية بشكل عام.