أطباء عن ظهور سلالة ثالثة من كورونا: اللقاحات الحالية لا تؤثر فيها

جرى اكتشاف سلالة جديدة ثالثة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في 13 دولة، حسبما أكد موقع «أوبسيرفر»، وتحمل اسم «E484K»، حسبما ذكر باحثون جامعة إدنبرة في اسكتلندا، مشيرين إلى أنها أكثر خطورة، حيث تجعل الفيروس يتجنب الأجسام المضادة التي تنتجها اللقاحات الحالية، حسبما نشرت شبكة «سكاي نيوز».

ولوحظت الطفرة الثالثة في 13 دولة من 5 قارات، وذلك بعد اكتشاف سلالتي بريطانيا وجنوب أفريقيا، وأكد الباحثون أن انتشارهما سريع بين دول العالم.

سلامة: الفيروس يغير خصائصه ليقاوم اللقاحات

وقال الدكتور حسني سلامة أستاذ الكبد والأمراض المعدية بكلية طب قصر العيني، إن ظهور سلالات جديدة من فيروس «كوفيد 19»، يجعل العالم في احتياج إلى لقاحات جديدة معدلة شفرتها الجينية، وذلك لأن الفيروس يقوم بتغيير صفاته وخصائصه وتركيبته، وهو ما يجعل اللقاحات غير مؤثرة عليه.

وأضاف «سلامة» في حديثه لـ«الوطن»، أن تلك الخطوة لن تأخذ وقتًا طويلا، وذلك لأن شركات إنتاج اللقاحات لديها قاعدة الأساس للتطعيم، والتي ستعمل عليها، مشيرًا إلى أن السلالات الجديدة سببها الحرب بين الفيروس والإنسان: «بيحاول يعيش ويقوم بتغيير تركيبته حتى يتحاشى الأجسام المضادة التي تواجهه، وبالتالي يتغلب على اللقاحات».

وأشار أستاذ الكبد والأمراض المعدية بكلية طب قصر العيني، إلى أن التصرف الأمثل الحالي لتجنب عدوى فيروس «كوفيد 19»، أن تستمر الشركات في إنتاج اللقاحات وتقوم بتعديلها، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، حتى تقل العدوى عالميًا.

عز العرب: العالم يواجه 6000 تحور

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عز العرب استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أن هناك 3 سلالات متحورة من فيروس كورونا ثبت أنها الأكثر انتشارًا عالميًا وهي، البريطانية، الجنوب أفريقية، ثم البرازيلية، لافتًا إلى أن العالم معرض إلى اكتشاف الكثير من التحورات، حيث أثبتت الدراسات أنه يوجد أكثر من 6000 تحور أو طفرة، تختلف كلا منها في التسلسل الجيني.

ولفت إلى أن العالم يحتاج إلى المزيد من الدراسات العلمية والبحثية، لمعرفة مدى تأثير مختلف أنواع اللقاحات على أي سلالة جديدة تظهر، فضلا عن تعديل الشركات للقاحات، لتتوائم مع أي سلالة جديدة يجري اكتشافها، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، إلى أن يجري تطعيم 75% من سكان العالم، لتقليل الوباء.