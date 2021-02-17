محافظ المنوفية يوزع بطاطين وألحفة ومواد غذائية على عمال النظافة 

وزع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بطاطين وألحفة الشتاء ومواد غذائية، على عمال منظومة النظافة بنطاق حي شرق وغرب شبين الكوم، لحمايتهم من برد الشتاء، وتقديرا لجهودهم المبذولة في الارتقاء بالحفاظ على المظهر العام، وكذا التعامل مع موجة الأمطار، رافقه اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد ورؤساء حي غرب وشرق.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم التوزيع تباعا على كل العاملين بمنظومة النظافة بالمراكز والمدن، من خلال رؤساء الوحدات المحلية، يأتي هذا في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية، بكل العاملين بالمنظومة، وتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم، جاء ذلك خلال متابعته لموجة الطقس السيئ، والتأكد من التعامل الفوري لشفط تجمعات مياه الأمطار، من الطرق والميادين لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

كما أكد محافظ المنوفية، مدى تقديره للعاملين الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفانى في كل الظروف والأوقات، مثمنا الدور الرائد لعمال تحسين البيئة، الذي يساهم في إظهار الرونق الحضاري والجمالي للمحافظة، التي تشهد حاليا العديد من مراحل التطوير في شتى المجالات والقطاعات الخدمية.

وفى السياق ذاته، وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية، وزع محمد موسى نائب المحافظ، يرافقه رئيس مركز ومدينة منوف، عدد من البطاطين وألحفة الشتاء، ومواد غذائية على عمال منظومة النظافة بمركز ومدينة منوف، دعما لهم ومساندتهم في المرحلة الحالية، هذا ويقوم رؤساء الوحدات المحلية لمركزي قويسنا والباجور اليوم، بتوزيع عدد من البطاطين ولحاف الشتاء والمواد الغذائية على العمال طبقاً لتكليفات المحافظ.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن برفع حالة التأهب القصوى والتواجد الميداني بالشارع للتعامل مع الأمطار والأحداث الطارئة والتجاوب المباشر مع المواطنين، موجهاً التنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للدفع بالمعدات والسيارات اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الأمطار.

كما أكد المحافظ، على المتابعة المستمرة لإدارة الأزمات وغرف العمليات الفرعية لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها وربطها بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للتعامل مع الموقف أول بأول.