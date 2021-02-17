محافظة دمياط تعالج تجمعات مياة الأمطار في الشوارع

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى متواصلة على مدار الساعة لرفع تجمعات مياه الأمطار، وذلك مع تعرض المحافظة لموجة من سوء الأحوال الجوية منذ أمس، الثلاثاء.

وأشارت محافظ دمياط إلى استمرار رفع درجة الاستعداد للقصوى، بهدف متابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

ووجهت « عوض » بضرورة التواجد الميدانى ومراجعة تمركز سيارات شفط المياه في الأماكن، التى بها تجمعات مياة، للحد من الأثار الناجمة عن الأمطار، لتيسير الحركة المرورية بالشوارع.

وأوضحت المحافظ، أن كافة أجهزة المحافظة تعمل جاهدة، للحد من الأثار الناجمة عن هذه الموجة، وذلك من خلال خطة محددة للتعامل مع أي أحداث طارئة.

هذا وقامت الوحدات المحلية للمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لرفع تجمعات مياه الأمطار، وذلك مع تعرض المحافظة لموجة من سوء الأحوال الجوية منذ أمس الثلاثاء.

ووجهت المحافظ بالتواجد الميدانى ومراجعة تمركز سيارات شفط المياه في الأماكن التى بها تراكمات للحد من الأثار الناجمة عن الأمطار، لتيسير الحركة المرورية بالشوارع.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن المحافظة بكافة أجهزتها تعمل جاهدة، للحد من الأثار الناجمة عن هذه الموجة، وذلك من خلال خطة محددة للتعامل مع أي أحداث طارئة.