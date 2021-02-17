انهيار مئذنة مسجد على منزل و4 أعمدة بسبب شدة الرياح بالدقهلية

انهارت مئذنة مسجد تحت الإنشاء في محافظة الدقهلية، يصل ارتفاعها إلى حوالي 45 متراً، اليوم الأربعاء، بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح، وطال جزء منها أحد المنازل المجاورة، مما تسبب في انهيار أجزاء من العقار المأهول بالسكان.

وفوجئ أهالي قرية « كفر قنصوة » بدائرة مركز السنبلاوين بانهيار مئذنة المسجد الجديد، الذي يقوم أهالي القرية ببنائه بالجهود الذاتية، وكانوا سعداء بارتفاع مئذنة المسجد، إلا أنها انهارت في أرض زراعية مجاورة للمسجد، وطالت غرفة في منزل مجاور تسببت في انهيار جدرانها، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وقال المتولي عبد العال، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، إن المسجد مبني داخل الحيز العمراني للقرية، بالجهود الذاتية للأهالي، وانهارت المئذنة في أرض زراعية مجاورة، ووقعت على غرفة في منزل مجاور، دون حدوث أي خسائر بشرية .

وأضاف عبد العال لـ«الوطن » أنه سيتم عرض العقار الذي سقطت المئذنة على غرفة منه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لتحديد مدى صلاحية المبنى، وكذلك تعاين اللجنة مكان المئذنة، لعمل تقرير حول أسباب السقوط.

وأكد أهالي القرية أن المئذنة لم يمر سوى أسبوع واحد على الانتهاء من إنشائها، وأنهم كانوا سعداء بوجودها في قريتهم كأعلى مئذنة في المنطقة.

ومن جهة أخرى، تسببت موجة الطقس السيئ بالدقهلية في سقوط 4 أعمدة إنارة بدائرة كل من حي غرب المنصورة، ومركز المنصورة.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، 4 بلاغات من إدارة شرطة النجدة، بسقوط 3 أعمدة فى أماكن متفرقة بمدينة المنصورة، وسقوط عمود رابع في إحدى القرى التابعة لمركز المنصورة.

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغات، تبين سقوط عمود إنارة بشارع النخلة، وبمنطقة المجزر، وبقرية طناح، وطريق قرية الدنابيق، مما تسبب فى انقطاع الكهرباء، ولم يتسبب سقوطها في حدوث أي إصابات، وعلى الفور، انتقل فنيو شركة الكهرباء إلى أماكن سقوطها، وتم التعامل مع الأعمدة، وإعادة تثبيتها مرة أخرى، وإعادة التيار الكهربائي.