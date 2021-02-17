استعدادات بالمنشآت الرياضية لمواجهة سوء الطقس بكفر الشيخ

أعلن الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، رفع درجة الاستعدادات بالمنشآت الشبابية والرياضية بمراكز وقرى المحافظه، لمواجهةً موجة الطقس السيئ الذي يضرب البلاد، والمتابعة على مدار اليوم، مع مراكز الشباب والرياضة للتعرف على أحوال مراكز الشباب والأندية وسرعة التدخل لحل أي مشكلة طارئة.

واوضح محروس أنه تم تفعيل غرفة العمليات المركزية لمواجهة تداعيات موجة التقلبات الجوية والأمطار المتوقعة، وأي ظروف أو مخاطر متوقعة، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موضحاً أنه فصل التيار الكهربائي عن الأعمدة الكهربائية في كافة الملاعب والمباني الادارية، وكذا المنشآت الرياضية، نظراً لسوء الأحوال الجوية، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة حيال ذلك، لحماية الأفراد من أي أخطار، وتجنب أي أضرار مادية بتأثر الملاعب بسب غزارة الأمطار.

تفعيل غرفة الأزمات

وأضاف محروس أنه تقرر تفعيل غرفة إدارة الأزمة بمراكز الشباب ومقار الإدارت الفرعية والقائمين على التواصل مع غرفة إدارة الأزمة المركزية، على مدار الساعة، والتأكد من جاهزية كافة المنشآت الرياضية، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي أخطار محتملة بسبب سوء الأحوال الجوية .

وتعرضت محافظة كفر الشيخ لهطول أمطار غزيرة، أدت إلى تحويل شوارع معظم المدن والقرى إلى برك مياه، وجرى الدفع بمعدات لشفطها، وساهمت الحماية المدنية في رفع أثار الأمطار، بينما كلف المحافظ، اللواء جمال نور الدين، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار.

كما شددّ المحافظ على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.