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عاجل.. الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى حريق قطار السويس 

كتب:

عمرو الورواري
06:32 م | الأربعاء 17 فبراير 2021
سيارات الإسعاف في حريق قطار السويس

سيارات الإسعاف في حريق قطار السويس

دفع مرفق إسعاف السويس، برئاسة الدكتور محمد طنطاوي، بـ10 سيارات إسعاف إلى مكان الحريق، الذي اندلع، قبل قليل، في أحد القطارات، في نطاق محافظة السويس.

واندلع الحريق في إحدى عربات قطار الركاب على الخط الحديدي بين السويس والإسماعيلية، قرب محطة أبو حلب، في منطقة جنيفة، بينما كان القطار في طريقه إلى الإسماعيلية.

وقال شهود عيان إن النيران اشتعلت في إحدى عربات القطار، وتم فصلها عن باقي العربات الأخرى، وحاول العاملون في القطار السيطرة عليه باستخدام طفايات الحريق.

وأضاف شهود العيان أن سيارات الإطفاء وصلت منذ قليل إلى مكان القطار، وبدأت بالفعل في أعمال الإطفاء والتبريد.

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