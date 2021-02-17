انتهاء قضية حادث عمرو أديب بالتصالح مع سائق النقل

قالت مصادر مطلعة على التحقيقات التي تجرى في الحادث الذي تعرض له الإعلامي عمرو أديب، مساء أمس، فى أكتوبر، إن القضية انتهت بالتصالح بين الطرفين، حيث أكد أديب تنازله عن توجيه أي اتهام للسائق بقوله: «أنا مسامحك».

واستمعت جهات التحقيق لأقوال عمرو أديب بعد تماثله للشفاء، حيث أكد أن سائق السيارة النقل اصطدم به سهوا، ولم يتهمه، كما تم الاستماع لأقوال الطرف الثاني «السائق»، وانتهت القضية بالتصالح.

وغادر أديب المستشفى، أمس، عقب خضوعه لفحوصات وإجراء أشعات للتأكد من عدم وجود نزيف إثر الحادث، وغادر المستشفى بصحبة زوجته الإعلامية لميس الحديدي، وعدد من فريق إعداد برنامجه.

التحريات:

وحسمت تحريات المباحث أسباب حادث التصادم الذي تعرض له الإعلامي عمرو أديب، ليلة أمس، بالقرب من وصلة دهشور بعد اصطدامه بسيارة نقل محملة بأنابيب بوتاجاز، أمام مطعم واحة خطاب، حيث أكدت التحريات أن الحادث عبارة عن تصادم عادي لا يحمل أي دوافع جنائية، مشيرة إلى أن الإعلامي كان يسير بسيارته على محور دهشور، وأثناء تخطيه سيارة كانت تسير أمامه فوجئ بسيارة نقل محملة بأنابيب واصطدم بها من الخلف.

وشرح سائق النقل تفاصيل الواقعة، بقوله: «أنا كنت في مطعم واحة خطاب، كنت بسلم أنابيب بوتاجاز للمطعم وأثناء خروجي من الوصلة الجانبية إلى الطريق السريع وعقب اكتمال اعتدال السيارة على جانب الطريق فوجئت بسيارة مسرعة تصطدم بى من الخلف، وفوجئت أنه الإعلامي عمرو أديب».