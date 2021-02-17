«MBC مصر»: عمرو أديب بصحة جيدة في منزله ويشكر كل المتابعين

أصدرت إدارة قناة MBC مصر، بيانا، بشأن الحالة الصحية للإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية» على شاشتها، بعد تعرضه لحادث سير مع الساعات الأولى صباح اليوم الأربعاء، نقل على إثرها إلى المستشفى؛ للاطمئنان على حالته.

وقالت إدارة قناة MBC مصر، إن الإعلامي عمرو أديب بصحة جيدة، وهو حاليا في منزله، بعد خضوعه لفحوصات طبية شاملة بمُستشفي دار الفؤاد.

حادث سير

وكان عمرو أديب قد تعرض لحادث سير في طريق دهشور بضاحية الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر؛ إذ اصطدمت مُقدمة سيارته بأخرى نقل مُحملة بأسطوانات غاز، ونُقل الإعلامي على أثر ذلك لمُستشفي دار الفؤاد، وأجريت له فحوصات شاملة ثم غادرها إلي منزله، وفي الوقت ذاته تأكد من سلامة من كان في السيارة الأخرى، وجميعهم بحالة صحية طيبة.

غادر المستشفى

وتؤكد MBC مصر، أن عمرو أديب في حالة صحية ومعنوية طيبة، ويُقدر حالة الاهتمام الكبير التي واكبت هذا الحادث، ويشكر كل من اهتم وتابع وشارك وتواصل معه أو أسرته أو فريق العمل في القناة.

يُذكر أن الإعلامي عمرو أديب يُقدم عبر شاشة MBC مصر، برنامج «الحكاية»، يوميا من الجمعة إلى الاثنين في تمام العاشرة مساء.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة، قد تحفظت على قائد السيارة المحملة بالأنابيب المتسبب في إصابة الإعلامي عمرو أديب في حادث بواصلة دهشور دائرة قسم شرطة أكتوبر، واقتيد إلى ديوان القسم للتحقيق معه حول ملابسات الواقعة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.