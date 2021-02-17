السيطرة على حريق قطار السويس ولجنة فنية تبدأ المعاينة 

أكدت مصادر أمنية، قبل قليل، السيطرة على الحريق الذي اندلع في قطار السويس، بينما كان في طريقه إلى مدينة الإسماعيلية، فيما بدأت اللجان الفنية في معاينة القطار لمعرفة أسباب الحادث.

وتلقت شرطة النجدة بلاغاً يفيد باشتعال النيران في إحدى عربات القطار رقم 594 على الخط الحديدي بين السويس الإسماعيلية، بين محطتي جنيفة وأبو حلب، في نطاق محافظة السويس.

وقال شهود عيان إن النيران اشتعلت في إحدى عربات القطار، وتم فصلها عن باقي العربات الأخرى، وحاول العاملون في القطار السيطرة عليه باستخدام طفايات الحريق.

وبينما تمكن العاملون في القطار من فصل العربة بعد اشتعال النيران بها، فقد تمكنت قوات الحماية المدنية بالسويس من السيطرة على الحريق بعد إخلاء العربة من الركاب.

ودفع مرفق إسعاف السويس، برئاسة الدكتور محمد طنطاوي، بـ10 سيارات إسعاف إلى القطار الذي اشتعلت فيه النيران، إلا أن مصادر أمنية أكدت عدم وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات نتيجة الحريق.