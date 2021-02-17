عودة حركة المرور لطريق الإسماعيلية بعد رفع آثار حادث انقلاب سيارة

قالت مصادر مرورية إن الحركة المرورية عادت بشكل طبيعي إلي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، ظهر اليوم، بعد رفع آثار حاث انقلاب سيارة نقل بمقطورة علي طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وأضافت المصادر أن الأوناش قامت بإزاحة السيارة النقل من الطريق وإعادة الحركة المرورية مرة أخرى، فميا أكد شهود عيان أن السيارة النقل تعرضت للإنقلاب وكانت محملة بعبوات مياه، بعد اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وتلقي اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة نقل بمقطورة علي بعد كيلو مترات قليلة من محطة تحصيل الرسوم في اتجاه القادم إلي الإسماعيلية.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلي المستشفيات.

وقال شهود عيان إن حركة الطريق لم تتوقف كاملة إلا أن انقلاب السيارة وكبر حجمها تسبب في وقف الطريق جزئياً وسط محاولة قائدي السيارات العبور بصعوبة.

وشهدت طرق الإسماعيلية سيولة مرورية علي جميع الأنحاء صباح اليوم فيما لم تشهد الطرق السريعة والصحراوية شبورة نهائيا في الساعات الأولي من صباح اليوم، بعد ساعات من تعرض المحافظة لعاصفة قوية مساء أمس الثلاثاء أعقبها سقوط أمطار كثيفة علي المدينة وعلي مراكز فايد والتل الكبير وأبوصوير والقنطرة.