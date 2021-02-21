«2 بس علشان ياخدوا حقهم».. أسعار أدوية منع الحمل في الأسواق: تبدأ من 3 جنيهات

أصبحت مشكلة الكثافة السكانية من أهم وأبرز المشكلات التي تسعى الدولة في الوقت الحالي للوصول إلى حلول فعالة لها، تظهر نتائجها على المواطن المصري، ليستطيع أن يعيش حياة كريمة، قادر بها على تلبية احتياجات ومتطلبات أسرته، دون أن يشعر بعبأ كثرة الأعداد.

ومن أجل ذلك، أطلقت «الوطن» مبادرة لتحديد النسل، لتوعية المواطنين بخطر الكثافة السكانية، وتشجيعهم على اتخاذ ما يلزم من إجراءات كافة لـ تحديد النسل وتقليل نسب الإنجاب، لذلك نستعرض أبرز عقارات منع الحمل وتقليل نسب الخصوبة الموجوده في الصيدليات وأسعارها، كالتالي:

عقار جينيرا GYNERA

يعتبر عقار جينيرا من أشهر عقارات منع الحمل التي تستخدم في الأسواق المصرية، باعتبارها أكثر العقارات أمانا، ولكن يحذر استخدامها في حالة إذا كان هناك شك في الحمل، ويصل سعره إلى 45 جنيها للعبوة.

عقار مارفيلون Marvelon

يعد عقار مارفيلون من الأدوية المهمة التي يعتمد عليها قطاع كبير من النساء، ولكن يحذر من استخدامها لمرضى القلب والانسداد الدموي بالرئة، ويصل سعر عقار مارفيلون في الصيدليات إلى 15 جنيها.

عقار ديان DIANE 35

يستخدم عقار ديان 35 لتقليل نسبة الحمل أو الخصوبة، كما أنه يساعد على تعزيز نمو الشعر ومعالجة حبوب البشرة، ويتراوح سعره من 100 إلى 160 جنيها.

عقار سيرازيت CERAZETTE

يحرص مرضى القلب والسكر وضغط الدم على استخدام عقار سيرازيت لتقليل نسب الحمل والخصوبة، نظرا لكونه الأكثر أمانا على حالتهم الصحية، ويصل سعره إلى 90 جنيها.

عقار ميكرولوت Microlut

يعد عقار ميكرولوت من أشهر وأبرز العقارات التي تستخدم لتقليل نسبة الخصوبة عند المرأة الراغبة في منع الحمل، ويصل سعره إلى 18 جنيها.

عقار ترايوسيبت triocept

هو العقار الأكثر تداولا في السوق المصري، نظرا لانخفاض سعره، وكونه في متناول الجميع؛ إذ يصل سعر العبوة إلى 6 جنيهات، بينما يصل سعر الشريط الواحد إلى 3 جنيهات.

عقار ياسمين YASMIN

يستخدم عقار ياسمين بكثرة في السوق المصرية، نظرا لكونه آمن على السيدات، كما أن آثاره الجانبية أقل من غيره، ويعمل على تقليل نسب التوتر قبل فترة الحيض لدى النساء، ويصل سعره إلى 58 جنيها.