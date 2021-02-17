الصحة تحذر المواطنين من موجة الطقس السيئ: فرصة لانتشار عدوى كورونا

حذر مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، من موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد في الفترة الحالية، قائلا: «الطقس ده فرصة لانتشار فيروس كورونا، خاصة أن الناس بتتجمع، ومفروض ما يحصلش تجمعات ونراعي التباعد الاجتماعي قدر الإمكان».

الحفاظ على التهوية الجيدة خلال الطقس السيئ

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «في هذه الأيام، لابد من الحفاظ على التهوية الجيدة قدر الإمكان، والبعد عن غلق الشبابيك معظم الوقت، وكذلك التجمعات الكبيرة، وارتداء الكمامات، والبعد عن المناطق المزدحمة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا».

استقرار المنحنى الوبائي في مصر

وأضاف المصدر أن المنحنى الوبائي في مصر يشهد استقرارا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وكذلك الوفيات، مشيرا إلى ارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس في مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة بعد تسجيل الوزارة أمس، خروج 321 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 135670 حالة، وتصل نسب الشفاء إلى ما يقرب من 78%.

الصحة تطالب المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وطالب المصدر المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وأهمها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، وتجفيفها جيدا، محذرا السيدات الحوامل من الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى لأنهن أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كورونا بسبب المناعة.

الصحة تسجل 633 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدير بالذكر، أن وزارة الصحة والسكان سجلت 633 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تقوم بها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.