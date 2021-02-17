الأرصاد: «الأجواء الحالية شتوية طبيعية بنشوفها كل سنة»

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن العاصفة الترابية التي بدأت في الظهور منذ مساء أمس، ستنتهي خلال ساعات، وذلك بعد سقوط الأمطار في مناطق متفرقة وعديدة بالقاهرة الكبرى: «الأجواء هي الشتوية الطبيعية اللي بنشوفها كل سنة».

بكرة الأجواء هتستقر نسبيا على القاهرة

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «السفيرة عزيزة»، الذي تقدمه جاسمين طه زكي ونهى عبدالعزيز والمذاع على فضائية «DMC»، أن هطول الأمطار ساعد كثيرا على تقليل كمية الرياح المحملة بالأتربة، مع زيادة نشاط الرياح والذي يزيد بدوره الشعور ببرودة الطقس خلال ساعات مختلفة من الليل: «بكرة الأجواء هتستقر نسبيا على القاهرة والرياح هتهدي بشكل كبير».

الأجواء في تلك المناطق ما زالت معرضة لسقوط الأمطار الغزيرة

وأوضح أن الأمطار هطلت بكثافة على محافظة الإسكندرية، ما أدى لارتفاع الأمواج حتى خرجت إلى الطريق: «الأجواء مضطربة من امبارح، واستمرت النهاردة، سواء في الإسكندرية أو كفر الشيخ أو البحيرة، والأجواء في تلك المناطق ما زالت معرضة لسقوط الأمطار الغزيرة».

ظهر الثلج بشكل كبير وملحوظ على جبال سانت كاترين

وأكد أن هناك بعضا من حبات البرد، سقطت على السواحل الشمالية المصرية، بدأت بالسلوم ومرسى مطروح وسيدي براني والإسكندرية، بينما ظهر الثلج بشكل كبير وملحوظ على جبال سانت كاترين.