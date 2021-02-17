وكيل «التضامن» بالغربية: خطة لدعم أسر قرى مركز زفتى الأكثر احتياجا

أكدت أماني النادري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، أنه تم وضع خطة عمل التضامن خلال الفترة المقبلة بقرى مركز زفتى، والتي تم اختيارها لتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي المبادرة، وأشارت وكيل الوزارة، أنه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات والقوافل الاجتماعية.

كما أوضح وكيلة التضامن بالغربية أنه انطلاقا من بداية الأسبوع المقبل بهدف تغطية جميع القرى وتوابعها على مدار العام الحالي.

جدير بالذكر أن محافظ الغربية، قد وجه بتنظيم قوافل متخصصة لأهالي قرى مركز زفتى وتوابعها، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتقديم الدعم الشامل لهم، وستجرى عمليات تطوير قرى زفتى.

كما أوضح أن كل الفعاليات تضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية، وذلك بمشاركة 130 معدة تشمل «حفارات، لوادر، معدات ثقيلة وخفيفة، أوناش، جليدرات، جرارات»، وسوف تستخدم تلك المعدات لتطوير 54 قرية و88 تابعا بمركز زفتى من خلال تنفيذ 834 مشروعا بتكلفة متوقعة 4.4 مليار جنيه، وذلك لخدمة 599 ألف مواطن.

من ناحية أخرى أهابت محافظة الغربية المواطنين عند النزول للضرورة القصوى توخي الحذر‏ للحفاظ على سلامتهم، تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة، تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم ، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

كما تطالب المحافظة المواطنين بعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة وعدم ‏الاقتراب من أعمدة الإنارة، والأسوار والأجسام المعدنية.