الإفتاء: الرسول نهى عن كثرة النسل بحديث «غثاء كغثاء السيل»

قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن دار الإفتاء، تحمل هموم هذا البلد، وجزء وطني منه، وتتضامن مع كل صوت يؤدي إلى تحقيق الحياة الكريمة للمصريين، وهذه الحياة لن تكون في ظل زيادة سكانية غير واعية، لذا توجه دار الإفتاء الدعوة بالاكتفاء من خلال طفلين فقط، من أجل جودة النسل، لأن الشرع لا يحبذ كثرة النسل والتي نهى عنها النبي محمد، عندما وصفها بأنها «غثاء كغثاء السيل» في ظل الكثرة دون الجودة.

كثرة النسل تجعل الشخص لا يتحمل المسؤولية

وأضاف «عمران» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع اليوم الأربعاء، على فضائية «dmc»، ويقدمه الإعلاميون سارة حازم ودينا عصمت وأحمد الدريني، أن كثرة النسل تجعل الشخص لا يتحمل مسؤولياته تجاه أولاده والأجيال القادمة، وقد أمر النبي، بالاعتناء بمن نرعاهم، فقد ورد في الحديث النبوي عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: «سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته: الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته؛ فكلكم راع ومسؤول عن رعيته مبينا أن جودة النسل تساوي ارتفاع جودة المعيشة للأشخاص.

حملة 2 كفاية

ودشنت الدولة المصرية حملة قومية بعنوان «2 كفاية» بتضافر من كل أجهزة الدولة ممثلة في وزارة التضامن والإسكان ودار الإفتاء، من أجل الحد من النسل للاستمتاع بالخير من المشاريع القومية التي أطلقتها الدولة لأن الزيادة السكانية تلتهم التنمية.