دار الإفتاء المصرية تنعي الدكتور أحمد طه ريان: مؤلفاته الفقهية رصينة

نعت دار الإفتاء المصرية، الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ورئيس موسوعة الفقه الإسلامي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، التابع لوزارة الأوقاف، والذي وافته المنية صباح اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت الدار، في بيان لها: «ننعي بقلب راضٍ بقضاء الله وقدره الدكتور أحمد طه ريان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأستاذ الفقه والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر».

وأوضحت الدار أن الفقيد - رحمه الل ه- كان يعد شيخ المالكية في عصره، وله الكثير من الجهود العلمية التي لا تحصى، حيث تتلمذ على يديه مئات الطلاب من مصر وخارجها، فضلًا عن مصنفاته القيمة والرصينة في الفقه وأصوله ومشاركاته المتميزة في العديد من المؤتمرات الدولية.

وتقدمت الدار بخالص العزاء إلى أسرة الشيخ الفقيد وتلامذته ومحبيه، داعين الله أن يعلي درجته في الفردوس الأعلى، وأن يجعل ما قدم من علم وعمل متقبلًا وشفيعًا له، وأن يلهم أهله وطلبته الصبر والسلوان.

ونعت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الفقيد، كما نعت كافة المؤسسات الدينية.

كما نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية ، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور أحمد طه ريان مؤكدًا، أنّ الفقيد رحمه الله كان يعد شيخ المالكية في عصره، وله الكثير من الجهود العلمية التي لا تحصى، حيث تتلمذ على يديه مئات الطلاب من مصر وخارجها، فضلًا عن مصنفاته القيمة والرصينة في الفقه وأصوله ومشاركاته المتميزة في العديد من المؤتمرات الدولية.

ووجّه علام، خالص العزاء إلى أسرة الشيخ الفقيد وتلامذته ومحبيه، داعيًا الله أن يعلي درجته في الفردوس الأعلى، وأن يجعل ما قدم من علم وعمل متقبلًا وشفيعًا له، وأن يلهم أهله وطلبته الصبر والسلوان.