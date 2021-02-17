الإفتاء تطلق هاشتاج «تنظيم النسل جائز»: الصحابة لجأوا للعزل لمنع الحمل

أطلقت دار الإفتاء المصرية، هاشتاج عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، لمواجهة أزمة الزيادة السكانية، تحت مسمى «تنظيم_النسل_جائز»، حيث أكدت الدار عبر صفحتها الرسمية، أن القائم بتنظيم النسل أو مؤيده ليس متدخلا في قدر الله أو معترضا عليه لأنه من باب الأخذ بالأسباب.

اضافت الدار: «قدر الله غيب غير معروف، لكن تجربة الإنسان ترشده إلى أن فعل أمر يترتب عليه حدوث أمر آخر ما تحقق فعلا؛ فذلك أمره متروك إلى الله وحده الذي يرتب المسببات على أسبابها العادية، ويدل لهذا قول رسول الله صلوات الله عليه، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، في شأن العزل: «ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء» متفق عليه.

تنظيم النسل

أوضحت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أن تنظيم النسل جائز في الشريعة الإسلامية قياسا على جواز العزل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما دام الغرض منه المحفاظة على صحة المرأة من أضرار كثرة الحمل، أو تهيئة الجو المناسب لتربية الأولاد تربية سليمة صحيحة.

وتابعت الدار: «العزل كان وسيلة من وسائل منع الحمل عند الصحابة، وهو أمر جائز، فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ذلك بلغه ولم ينه عنه؛ كما رواه الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه، ورواه الإمام البخاري أيضا، وإذا كان الأمر كذلك فإن جواز تنظيم النسل أمر لا تأباه نصوص السنة الشريفة؛ قياسا على جواز العزل في عهد الرسول صلوات الله عليه، وبلغه كما روى الإمام مسلم في صحيحه: «والقرآن ينزل»، كما رواه الإمام البخاري في صحيحه كذلك».