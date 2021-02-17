قافلة طبية مجانية إلى وادي فيران بجنوب سيناء الجمعة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء، عن إطلاق قافلة طبية مجانية بوادي فيران التابعة لمدينة أبو رديس، يوم الجمعة المقبلة.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن القافلة توقع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان لمواطني وادي فيران والمناطق المجاورة لها.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح له، اليوم الأربعاء، أن القافلة تضم 10 تخصصات طبية، وهي الباطنة، والأطفال، والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة، وعيادة تنظيم أسرة، إضافة إلى معمل وصيدلية لصرف الدواء.

وأكد أن القافلة تأتي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياه كريمة»، وذلك لتوقيع الكشف والفحص الطبي وصرف العلاج بالمجان، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة، والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا .

وأشار إلى أن قافلة التي انطلقت بوادي الحسوة 1 التابع لمدينة أبو رديس، أجرت الكشف والفحص الطبي على 101 حالة مرضية مختلفة، وصرف العلاج اللازم لهم مجانًا، وتحويل حالتين لمستشفى أبو رديس المركزي لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة.

كما وقعت القافلة التي توجهت إلى مدخل أبوجعدة بمدينة رأس سدر، الكشف والفحص الطبي على 146 حالة مرضية مختلفة، وجرى صرف العلاج اللازم لهم مجانًا، إضافة إلى تحويل 7 حالات لمستشفى أبورديس المركزي لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة، كما جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 168 حالة مرضية مختلفة خلال القافلة التي توجهت إلى أودية تال وغرندل بمدينة أبو زنيمة، وجرى صرف العلاج اللازم لهم مجانًا، إضافة إلى تحويل خمس حالات لمستشفى أبورديس المركزي لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة.

واختتمت أعمال القافلة الطبية المجانية التي أطلقتها مديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء بالمركز الحضري في مدينة أبوزنيمة، بتوقيع الكشف والفحص الطبي على 419 حالة مرضية مختلفة في كل التخصصات الطبية، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

واختتمت القافلة الطبية المجانية التي أطلقتها مديرية الصحة إلى وادي مندر التابع لمدينة شرم الشيخ، بعد أن وقعت الكشف والفحص الطبي على 171 حالة، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، إضافة إلى تحويل 8 حالات لمستشفى شرم الدولي لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة لهم.