رياح شديدة تعاود اجتياح مدن جنوب سيناء بعد استقرار مؤقت صباحا

شهدت محافظة جنوب سيناء، تقلبات حادة في حالة الطقس،وتعرضت كافة مدن المحافظة لتقلبات جوية بعد حالة الاستقرار التي شهدتها المدن خلال الصباح، جيث اجتاحت المحافظة رياح شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع، وسط تكاثر السحب والغيوم بالسماء، ما يشير إلى تزايد فرص هطول الأمطار خلال الساعات المقبلة.

وقرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان الطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأكد المحافظ على جاهزية واستعداد المعدات للتعامل الفوري حال هطول الأمطار، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للدفع بسيارات الكسح والنافورى والفاكيوم ومضخات نزح المياه والسيارات المدمجة، ومولدات الكهرباء المتحركة، للتعامل الفوري مع أي تراكمات للمياه على الطرق الدولية الواقعة في نطاق المدينة، والطرق الداخلية سواء كانت رئيسية أو فرعية .

وأهاب المحافظ بالسائقين، توخي الحذر والالتزام بالسرعات المقرر على الطرق الدولية تجنبًا لوقوع أي حوادث.

وأعلنت إدارة محميات جنوب سيناء استمرار غلق المحميات أمام استقبال الزائرين لحين إشعار آخر، تزامنًا مع تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد قطب، مدير عام الإدارة العامة لمحميات جنوب سيناء،إنه تقرر غلق المحميات وعدم استقبال الزائرين، نظرًا للظروف الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة، حرصًا على سلامة زائري المحميات الطبيعية بجنوب سيناء.

وأوضح مدير المحميات أنه سيجري غلق المحميات بتوقيتات مختلفة، على أن يجرى غلق «محمية رأس محمد، ونبق، ومنطقة البلوهول بمحمية أبو جالوم، مناطق عين حضرة، ووادي الوشواش، وكانيون سلامة بمحمية طابا»، يوم الأربعاء الموافق 17 فبراير الجاري.

وأضاف أنه سيجرى غلق «جبل موسى، ووادي جبال، ووادي الأربعين، وادي إطلاح، ووادي التلعة بمحمية سانت كاترين».