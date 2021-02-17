مدحت تيخا: بتشتم على السوشيال ميديا عشان دعيت لـ عمرو أديب بعد الحادث

قال الفنان مدحت تيخا، إنه لا تربطة أي صداقة بالإعلامي عمرو أديب، ولكنه يتمنى ذلك، لأنه إعلامي قدير ومحترم، لافتا إلى أنه وبمجرد نشره لخبر الحادث الذي تعرض له «أديب» فوجئ بهجوم كبير عليه من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي: «فوجئت لما نشرت إن عمرو أديب عمل حادثة، ناس دخلت تشتمني، ده أنا اتشتمت بالأم».

وأضاف «تيخا»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن من يهاجمون عمرو أديب، بعد الحادث أمس، ليسوا ملائكة حتى يقوموا بالحكم عليه، وما حدث على صفحته الشخصية يراه أمرا سيئا من هجوم البعض على «أديب»: «حاجة سخيفة جدا، أنا مش قادر أفهم إيه كمية الحقد والغل دي، هل اللي بيعلق عارف انه داخل الجنة حدف، وانتوا ليه ظنيتوا فيا ظن سوء، أنا هطبل لعمرو أديب ليه يعني؟».

وأوضح أن هناك عددا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قاموا بالدعاء على الإعلامي عمرو أديب، بالكثير من السوء، وهو ما أصابه بالصدمة: «هو إعلامي كبير قدير وموهوب، بس لحد دلوقتي أنا مش قادر أعرف ليه الناس علقت بالشكل ده».

وأصيب الإعلامي عمرو أديب، بكدمات متفرقة، إثر حادث سير، بأكتوبر، أمس، ونقل إلى مستشفى دار الفؤاد، وتلقى الإسعافات الأولية وأجريت له الفحوصات حتى تبين عدم وجود أي إصابات بالغة أو نزيف داخلي، وبعدها غادر المستشفى على قدميه بصحة جيدة بناء على رأي الأطباء، ولم يوجه للسائق ومساعديه أي اتهامات، وقال: «الحادث قضاء وقدر».