لماذا يستحب الدعاء وقت نزول المطر؟.. داعية يجيب

شهدت محافظات الجمهورية، موجة من سوء حالة الطقس، خلال اليومين الماضيين، حيث يعتبر المسلمون تلك الأوقات أوقات مستجابة للدعاء، ويقول الشيخ أحمد البهي الداعية الإسلامي الأزهري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن وقت نزول الغيث والمطر، هو وقت فضل ورحمة الله ومنة، وفضل من الله تعالى على عباده، وتوسعة عليهم بأسباب الخير، وهو مظنة لإجابة الدعاء عنده.

وجاء في حديث سهل بن سعد مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «اثنتان ما تردان: الدعاء عند النداء، وتحت المطر».

وكان صلى الله عليه وآله وسلم، إذا اشتد المطر قال: «اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب، وبطون الأودية، ومنابت الشجر» رواه البخاري

والصيب: ما سال من المطر وجرى، وأصله من: صاب، يصوب؛ إذا نزل، قال الله تعالى «أو كصيب من السماء»، ووزنه فيعل من الصوب.

دعاء نزول المطر

وخلال الرياح والعواصف و نزول المطر، كان هناك أدعية محددة يرددها بها النبي الكريم، تشمل:

1- اللهم اسق عبادك، وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت، اللهم إنّي أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به. وأعوذ بك من شرّها، وشرّ ما فيها، وشرّ ما أرسلت به.

3- اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، وخير ما فيها، وخير ما أُمِرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح، وشر ما فيها، وشر ما أُمِرت به.

4- أحب الأدعية وقت نزول المطر هي: «اللهم صيبًا نفعًا»، وبعد نزول المطر: «مطرنا بفضل الله ورحمته».

6- اللهم كما غسلت الأرض بالمطر، اغسل ذنوبنا بعفوك وغفرانك، واغسل قلوبنا من كل هم وضيق، اللهم صيبًا نافعًا.

7- وقال النبي في نزول المطر «اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بك من فتنة الدجال».

8- فى الصحيحين، عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال وقت المطر «اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به».