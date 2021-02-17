انخفاض أسعار الذهب 10 جنيهات بنهاية اليوم وعيار 21 يسجل 778 جنيها

شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 17 فبراير الجاري، انخفاضا لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد استقرار على مدار يومين متتاليين، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في الأسواق المصرية، 778 جنيها للجرام، وكانت أسعار الذهب على مدار العام الماضي، شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، كما وصل سعر جرام الذهب إلى أعلى نقطة له في تاريخه في شهر أغسطس الماضي، حيث تخطى عيار 24 حاجز الـ1000 جنيه.

وترصد «الوطن»، متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18، والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24، بين 888 و890 جنيها.

الذهب عيار 21

يتراوح سعر الذهب عيار 21، بين 777 و778 جنيها.

الذهب عيار 18

يتراوح سعر الذهب عيار 18، بين 666 و668 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

تراوح سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم، بالبورصات العالمية، بين 6216 إلى 6232 جنيهًا.

سعر كيلو الذهب اليوم

يتراوح سعر كيلو الذهب، بين 888 ألف جنيه إلى 890.286 جنيهًا.

الذهب في أسواق المال

شهدت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 17 فبراير الجاري، انخفاضا في الأسعار بقيمة مالية تقدر بـ10 جنيهات، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، قيمة 893.22 جنيه، بينا سجل سعر جرام الذهب عيار 21، قيمة 781.58 جنيه، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18، 669.92 جنيه.