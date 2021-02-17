وزير البترول يشهد توقيع 10 عقود للتنقيب عن الذهب بـ11.2 مليون دولار

أكّد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنَّ النجاح الذي حققته المزايدة العالمية للبحث عن الذهب واستغلاله، والتي تمّ إعلان نتائج المرحلة الأولى منها في نهاية شهر نوفمبر الماضي، تعطي دفعات قوية للاستمرار في تطوير قطاع التعدين المصرى وتحقيق النتائج المأمولة منه باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية التي يتمّ العمل عليها وفق منهجية متكاملة ليكون أحد الروافد الأساسية للدخل القومي في ظل الزخم والدعم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لجهود تطويره وتعظيم القيمة المضافة منه.

جاء ذلك خلال التوقيع على 10 عقود مع 4 شركات إنجليزية وكندية ومصرية لاستغلال 17 قطاعاً جديداً للبحث والتنقيب عن الذهب مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بإجمالي استثمارات 11.2 مليون دولار.

شمل التوقيع 4 عقود مع شركة «AKH gold» التابعة لرجل الأعمال المصرى المهندس نجيب ساويرس بإجمالى استثمارات 4.1 مليون دولار للبحث عن الذهب في 9 قطاعات بالصحراء الشرقية.

وعقب التوقيع، صرح المهندس نجيب ساويرس أن القانون الجديد للتعدين ولائحته التنفيذية أعطى دفعات قوية وحافزاً للشركات العالمية والمصرية العاملة فى نشاط التعدين للتقدم للمزايدة العالمية للذهب التي تمّ طرحها، وأصبحت مصر تعمل وفق النظم المعمول بها عالميًا في قطاع التعدين مما سيسهم في زيادة الفائدة التى تعود للدولة والمستثمرين.

وأكّد أنَّ مصر تمتلك ثروات تعدينية كبيرة ستكون رافدًا مهما للاقتصاد القومي، مشيدا بمجهودات وزارة البترول والثروة المعدنية في تطوير قطاع التعدين.

فيما قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إنَّ فوز الشركة التابعة لرجل الأعمال المصري للبحث عن الذهب إشارة جيدة لباقي المستثمرين لاسيما، مبينًا أنَّ شركات مجموعته لها باع وخبرة كبيرة في أنشطة التعدين بالعديد من دول العالم.

كما شهد الملا، توقيع 3 عقود مع شركة «ريد سي ريسورز» الكندية إحدى الشركات العالمية العاملة فى مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله في 5 قطاعات بإجمالي استثمارات 5.5 مليون دولار وعقدين لشركة شمال أفريقيا للتعدين للبحث في قطاعين باستثمارات مليون دولار، وعقد مع شركة العبادى للتعدين والمقاولات للبحث في قطاع واحد بإجمالي استثمارات يقدر بـ636 ألف دولار.

حضر التوقيع المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والجيولوجي أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية.

تجدر الإشارة إلى أنَّه سبق التوقيع على 5 عقود للبحث والتنقيب عن الذهب ضمن العروض الفائزة بالمزايدة بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 13 مليون دولار وذلك فى 13 قطاعاً مع شركة لوتس جولد الكندية وشركة ميداف المصرية للتعدين والصناعة وشركة إبداع فورجولد المصرية.