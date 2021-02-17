من أول جلسة.. براءة المتهم بقتل حفيدة القذافي بالقاهرة الجديدة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، حكما ببراءة الليبي محمد السوسي، من اتهامه بقتل المجني عليها ريتاج القذافي، حفيدة ونيس القذافي، آخر رئيس وزراء في عهد الملكية بدولة ليبيا، يوم 19 أكتوبر العام الماضي، وصدر الحكم في أول جلسة محاكمة للمتهم، في القضية رقم 10839 لسنة 2020 جنايات التجمع الخامس، والتى عقدتها المحكمة بمقر المحاكمات بالتجمع الخامس.

وصدر الحكم برئاسة القاضي حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين.

وبدأت المحكمة جلسة اليوم، بإثبات حضور المتهم من محبسه، واستمعت المحكمة للشهود، ومرافعة النيابة العامة والدفاع الحاضر مع المتهم، وبعد المداولة، أصدرت حكمها المتقدم ببراءة المتهم مما نُسب إليه.

وأمرت النيابة العامة، في ختام التحقيقات التي باشرتها، بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل المجني عليها عمدا داخل وحدة سكنية بكمباوند بالقاهرة الجديدة، واستمعت النيابة خلال التحقيقات لأقوال المتهم فضلا عن عدد من شهود الإثبات، من بينهم شاهدان كانا في الطابق السفلي من الفيلا الدوبليكس التي شهدت الحادث.

وكانت النياية العامة، باشرت التحقيقات في القضية، وأمرت بحبس المتهم السوسي، على ذمة القضية، ثم أحالته للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالقتل العمد.. واستمعت لأقوال عدد من الشهود منهم اثنان كانا في الطابق السفلي من الفيلا الدوبلكس التي شهدت الحادث، فضلا عن صديقات المجني عليها.

وقال أحد الشهود، إن مشاجرة نشبت بين السوسي وريتاج، بالطابق العلوي من الفيلا الدوبلكس، وبعد انقطاع صوت ريتاج، فوجئ بالمتهم ينزل لهم من الطابق الأعلى يخبرهم أنها انتحرت بإلقاء نفسها، مضيفا: «طلعنا نجري للدور اللي فوق ولقينا الشباك مفتوح، في نفس الوقت جالي اللي كان معايا وقالي إنه شايف جثة ريتاج تحت العمارة فعلا وغرقانة في دمها، ونزلنا بسرعة لتحت ولقينا محمد السوسي جنب جثتها في الشارع، ولما الشرطة جات محمد طلع التلفون بتاعها من جيبه، وأداه للشرطة».

كما استمعت النيابة العامة، خلال التحقيقات، لشهادات «دانيا ونهاد ومرح» صديقات «ريتاج»، حيث أكدن وجود خلافات بينها وبين محمد، بسبب رفضه الزواج منها، رغم وجود علاقة جنسية بينهما.