سقوط أمطار متوسطة على مدينة الطور ووادي غرندل بجنوب سيناء

شهدت مدينتا الطور وأبوزنيمة، في محافظة جنوب سيناء، مساء اليوم الأربعاء، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، تصاحبها رياح شديدة، دون أن تتأثر حركة المرور بالطرق الدولية والرئيسية.

وقال محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، إن منطقة وادي غرندل التابعة لمدينة أبوزنيمة، تعرضت لسقوط أمطار متوسطة، دون أن تتسبب في حدوث سيول.

وأكد المحافظ استمرار رفع حالة الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ، لافتًا إلى أن جميع الطرق الدولية تعمل بشكل طبيعي، وجرى فتح المواني البحرية بالمحافظة بعد استقرار الرياح.

وناشد محافظ جنوب سيناء قائدي السيارات والمركبات القادمين من خارج المحافظة بضرورة توخي الحذر، والقيادة ببطء علي طول الطرق الدولية بكلا الاتجاهين، تزامنًا مع تعرضت جنوب سيناء لموجه من الطقس السيئ.

وقال محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم، إن المحافظة مستعدة لمواجهة الازمات خاصة أنها تتكرر كل عام .

وأعلنت الهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري وميناء نويبع البحري، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

وأكد البيان استئناف الأنشطة البحرية، وانتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة بموانئ البحر ال،حمر مع استمرار غلق موانئ السويس والغردقة .

وكانت قد أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر في بيان لها أمس ، إغلاق ميناء نويبع البحري ب جنوب سيناء، لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 28-30 عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار، واضطراب حالة البحر.

وأكد البيان إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية، مع استمرار غلق ميناء شرم الشيخ البحري.

وأعلنت الهيئة رفع درجة الاستعداد بكافة المواني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مما يؤدى لاضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر.