دراسة: مصر الأولى عربيا والثالثة أفريقيا والـ14 عالميا في عدد السكان

كشفت دراسة إحصائية أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول عدد سكان مصر وترتيبها بين دول العالم من حيث عدد السكان، طبقا لآخر تصنيف عالمي.

مصر احتلت المركز الـ14 من حيث عدد السكان برصيد 101 مليون نسمة

وأشارت الدراسة، التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، إلى أن مصر احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد السكان بين دول الوطن العربي، والثالث بين الدول الأفريقية، والرابع عشر عالميا بين الدول الأكثر في عدد السكان بالعالم.

وأضافت الدراسة أن المركز الأول في عدد السكان، احتلته دولة الصين؛ إذ بلغ عدد سكانها نحو مليارا و394 مليون نسمة، طبقا لأحدث الإحصائيات التي رصدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجاءت الهند في المركز الثاني، وبلغ عدد سكانها نحو مليار و362 مليون نسمة، وفي المركز الثاني حلت الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغ عدد سكانها نحو 333 مليون نسمة.

وفي المركز الرابع جاءت دولة أندونيسيا، وبلغ عدد سكانها نحو 267 مليون نسمة، وفي المركز الخامس حلت باكستان، وبلغ عدد سكانها نحو 234 مليون نسمة، وفي المركز السادس جاءت نيجيريا، وعدد سكانها 214 مليون نسمة، وفي المركز السابع حلت دولة البرازيل، وبلغ عدد سكانها نحو 212 مليون نسمة، ثم بنجلاديش في المركز الثامن، وعدد سكانها 163 مليون نسمة، واحتلت روسيا المركز التاسع، وبلغ عدد سكانها 142 مليون نسمة، وفي المركز العاشر جاءت دولة المكسيك، وبلغ عدد سكانها 129 مليون نسمة.

وحلت اليابان في المركز الحادي عشر، وبلغ عدد سكانها نحو 126 مليون نسمة، بينما إثيوبيا في المركز الثاني عشر، وبلغ عدد سكانها 114 مليون نسمة، ثم الفلبين في المركز الثالث عشر، وبلغ عدد سكانها نحو 109 ملايين نسمة، وفي المركز الرابع عشر حلت جمهورية مصر العربية، وبلغ عدد سكانها 101.5 مليون نسمة، وفي المركز الخامس عشر حلت فيتنام، وبلغ عدد سكانها 99 مليون نسمة.