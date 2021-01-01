الإحصاء: عدد سكان مصر بلغ 101.4 مليون نسمة في اليوم الأول من 2021

أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد سكان مصر سجل اليوم الجمعة، في أول أيام العام الميلادي الجديد2021 نحو 101مليون و375 ألفا و 894 نسمة، بنسبة زيادة بلغت 1مليون و375 ألفا و894 خلال 10 أشهر و20 يومًا.

100 مليون نسمة

كانت الساعة السكانية، سجلت عدد سكان مصر 100مليون في 10فبراير 2020، موضحة أن عدد سكان محافظة القاهرة بلغ 9ملايين و941 ألفا و814 نسمة، لتظل المحافظة الأعلى في عدد السكان من بين جميع محافظات الجمهورية.

9 مليون يعيشون بالجيزة

وسجّلت محافظة الجيزة نحو 9 ملايين نسمة و98 ألفا و204 نسمات، وتحتل المركز الثاني في عدد السكان، بينما جاءت محافظة الشرقية في المركز الثالث في عدد السكان، حيث سجلت الساعة السكانية 7ملايين و555 ألفا و767 نسمة، عدد سكان الشرقية.

وجاءت محافظة الدقهلية في المركز الرابع وعدد سكانها 6ملايين و797 ألفا و120نسمة، وفي المركز الخامس جاءت محافظة البحيرة في المركز الخامس وعدد سكانها 6ملايين و549الفا و874نسمة، وجاءت محافظة المنيا في المركز السادس وعدد سكانها 5ملايين و909الفا و879 نسمة، وجاءت محافظة القليوبية في المركز السابع، وعدد سكانها 5ملايين و 893 ألفا و947نسمة.

وجاءت محافظة الاسكندرية في المركز الثامن، وعدد سكانها5ملايين و379 الفا و488نسمة، ثم محافظة الغربية في المركز التاسع محافظة الغربية وعدد سكانها، 5ملايين و237 الفا و753 نسمة، ثم محافظة أسيوط في المركز العاشر وعدد سكانها، 4ملايين و722 ألفا و310نسمات.

كما سجلت الساعة السكانية عدد سكان محافظة شمال سيناء وبلغوا 450 ألفا و528نسمة، وجاءت محافظة جنوب سيناء في المركز الأخير من حيث عدد أقل السكان، وسجلت 108ألفا و761نسمة.

وتسعى الدولة المصرية في الفترة المقبلة لمواجهة الزيادة السكانية غير المنضبطة لما لها من تأثير سلبي على مستوى معيشة المواطنين.