اليوم.. محاكمة جديدة لـ«سفاح الجيزة» بتهمة قتل صديق عمره

يمثُل اليوم المتهم قذافي فراج، المعروف بـ«سفاح الجيزة»، أمام محكمة جنايات الجيزة، لنظر أولى جلسات محاكمته في قضية قتل صديقه المجني عليه «رضا محمد»، الضحية الثالثة للمتهم، الذي استخرج رفاته من حفرة في شقة بالطابق الأرضي بأحد عقارات شارع ترعة عبدالعال ببولاق الدكرور، بعد 5 سنوات من قتله على يد السفاح.

وكان الظهور الأول للمتهم، أول أمس الثلاثاء، أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالطريق الصحراوي؛ إذ مثُل أمامها لنظر محاكمته في جريمة قتل زوجته المجني عليها فاطمة زكريا علي، للمرة الأولى أمام وسائل الإعلام.

واستمعت المحكمة للمدعين بالحق المدني، وهم أسرة المجني عليها فاطمة، الذين أدعوا مدنيا بمبلغ مليون جنيه ضد المتهم، وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل.

ويُحاكم سفاح الجيزة، اليوم، في القضية التي يواجه فيها إتهاما بقتل ضحيته وصديقه «رضا محمد»، الذي قتله بسبب خلافات مالية بينهما، ثم دفن جثته في شقة ببولاق الدكرور، بجوار جثة زوجته «فاطمة»، ويواجه في هذه القضية اتهاما بقتل «رضا» عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة في السيدة زينب.

أما يوم السبت المقبل الموافق 20 فبراير، فيمثل المتهم مجددا للمرة الثالثة على التوالي، أمام محكمة ثالثة، لمحاكمته في قضية قتل المجني عليها نادين السيد، شقيقة إحدى زوجاته؛ إذ قتلها المتهم في 2015، حسب اعترافه وما كشفت عنه التحقيقات، ودفن جثتها في شقة مقابلة للأخرى التي دفن فيها جثتي «زوجته فاطمة وصديقه رضا».

وأمر النائب العام، مطلع الشهر الجاري، بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية لاتهامه بارتكاب جرائم القتل العمد في غضون عامي 2015 و2017، بنطاق الجيزة والإسكندرية.