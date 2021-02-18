القصة الكاملة لسؤال برلماني تسبب في إلغاء استضافة مباراة بدوري الأبطال

يشهد الفصل التشريعى الثانى حالة من التفاعل بين البرلمان والحكومة، لاسيما في ظل استخدام النواب لأدواتهم الرقابية، ومتابعة الحكومة لها وسرعة الرد عليها، وفي الساعات الماضية شهدت الساحة الرياضية حالة من الترقب، على خلفية استضافة مصر لمباراة كرة قدم بين فريقي الوداد المغربي والجنوب إفريقي كايزرتشيفز، وما يتردد من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا بجنوب أفريقيا.

يأتي ذلك في الوقت الذى طالب فيه الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بضرورة إلغاء هذه المباراة لخطورتها على الصحة العامة.

وقال «البياضي»، في سؤال تقدم به إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عملا بأحكام المادة 129 من الدستور، والمادتين (198، 200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجها سؤالا لكل من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن أسباب قبول مصر استضافة مباراة لفريق مغربي مع فريق جنوب إفريقي، رفضت المغرب إقامتها.

وقال عضو مجلس النواب، إن دولة المغرب الشقيقة رفضت استضافة مباراة كرة قدم في دوري أبطال إفريقيا بين فريق الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ولفت فريدي البياضي، إلى أن السلطات المغربية أشارت إلى أن سبب الرفض هو الخشية من السلالة الجديدة من كورونا المنتشرة في جنوب إفريقيا، التي تقاوم اللقاحات الجديدة، مشيرا إلى أنه تقدم بمذكرة برلمانية أودع فيها كل مخاوفه من استضافة هذة المباراة.

وفي الساعات الماضية، وعقب صدور قرار اتحاد الكرة المصري بعدم استضافة مباراة الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، أكد «البياضي» في بيان صادر عنه، أهمية صدور هذا القرار.

ووجه عضو المجلس، الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة، واتحاد الكرة المصري على الاستجابة أمس الأربعاء، للمذكرة التي تقدم بها إلى الحكومة، حول استضافة مصر لمباراة كرة قدم بين فريقين مغربي وآخر جنوب إفريقي، برغم رفض المغرب استضافة المباراة، خوفا من انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن فى الساعات الماضية، اعتذاره عن عدم استضافة مباراة الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.