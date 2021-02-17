وفاة 8 مصابين بمضاعفات فيروس كورونا بالقليوبية

كشف مصدر مسئول بمديرية الصحة في محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، عن وفاة 8 مصابين بفيروس كورونا، في مستشفيات ومراكز العزل بالمحافظة، من بينهم 3 سيدات.

وبحسب المصدر، فقد سجل مستشفى قها للعزل الصحي 7 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما سجل مستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها حالة وفاة واحدة.

وأضاف المصدر أن المتوفين بمستشفى قها، هم: «محمد أ. م.»، 74 سنة، من مدينة بنها، و«نجاح أ.»، 61 سنة، من مدينة طوخ، و«إبراهيم م. ب.»، 63 سنة، من قرية القشيش بمركز شبين القناطر، و«ربيعة م. أ.»، 75 سنة، من قرية العمار بمركز طوخ، و«سعيد خ. أ.»، 77 سنة، من قليوب، و«عبد الحميد ح. ح.»، 84 سنة، من قرية كوم الأطرون بطوخ، و«نجاة ك. أ.»، 44 سنة، من قرية ميت راضي ببنها.

أما حالة الوفاة المسجلة بمستشفى التأمين الصحي النموذجي بمدينة بنها، فكانت لمواطن يُدعى «محمد ع. أ.»، 66 سنة، من قرية كفر مويس التابعة لمركز بنها.

وبحسب البيانات الصادرة عن مديرية الصحة بمحافظة القليوبية اليوم الأربعاء، فقد سجلت المحافظة 23 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث سجلت مدينة بنها أعلى معدل للإصابة على مستوى المحافظة، فيما سجلت 4 مدن أخرى صفر إصابة، وهي العبور وشرق شبرا الخيمة وقها وكفر شكر شكر، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم عند 12 ألف و899 حالة.