مسؤول صفحات الأندية الأوروبية: مباراة الأهلي وميونخ أفضل حملاتنا

قال زياد سالم، رئيس قسم المحتوى الرياضي بالشركة المسؤولة عن تسويق صفحات الأندية الأوروبية، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إن مباراة بايرن ميونخ والأهلي من أجمل الأشياء التي عملوا عليها، موضحا أن الشركة بدأت منذ 10 سنوات، وحينها كانت نسبة المصريين الذين لديهم حسابات على «فيسبوك وتويتر» قليلة، وفيما بعد زاد العدد، وبعد انضمام المصري الدولي محمد صلاح إلى ليفربول، زاد اهتمام الأندية الأوروبية بتقديم المحتوى العربي.

وأضاف «سالم» في مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، في مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، أنهم مسؤولين عن كل ما يصدر باللغة العربية في هذه الأندية، مثل بايرن ميونخ، وليفربول، وغيرها، مشيرا إلى أن الـ«إفيهات» التي يضعونها من ابتكارهم، ولكن هناك سياسة عامة اتفقوا عليها مع هذه الأندية، ولا يتم الخروج عنها.

وأوضح زياد سالم، أن كل الأندية الأوروبية عندما ترغب في مخاطبة الجمهور العربي يريدون أشخاصا يتحدثون نفس اللغة، لكي يحدث التفاعل مع الجماهير العربية، وهم لديهم حرص على الوصول إلى الجمهور العربي، ويهم هذه الأندية الوصول إلى كل الجماهير في كل أنحاء العالم.

وعن الفيديو الذي صور لنجوم بايرن ميونخ باللغة العربية، قال «سالم» إنهم كان لهم دور كبير فيه، والفكرة كانت موجودة وليست من فريق العمل، مشيرا إلى أن الجماهير يتحمسون جدا، ويحبون المحتوى المقدم على هذه الحسابات.

ولفت رئيس قسم المحتوى الرياضي، إلى أنهم يحضرون بالفعل لحملة دعائية لكي يخرج نجوم هذه الأندية لتهنئة الجماهير العربية، بالأعياد، مثل شهر رمضان، موضحا أن اللهجة المصرية والنكات المصرية موجودة في كل الوطن العربي، ومنصات التواصل الاجتماعي تعتبر امتدادا لوسائل الإعلام التقليدية، مثل التلفزيون والسينما.