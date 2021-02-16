 الأهلي يغزو المريخ ويعيد سيمبا إلى الوصافة بدوري الأبطال

أكرم النادي الأهلي المصري، وفادة ضيفه المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلي والمريخ، في المجموعة الأولى، بجوار سيمبا التنزاني، الذي نجح في تحقيق فوز ثمين ومُفاجيء على مضيفه فيتا كلوب الكونجولي بهدف دون مقابل.

وفاز سيمبا في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي، على ملعب «الشهداء» معقل الفريق الكونجولي في الجولة الأولى للمجموعة.

وافتتح الأهلي دور المجموعات من النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بانتصار نظيف على مضيفه المريخ السوداني.

وسجل ثلاثية الفريق الأحمر كل من: محمد مجدي افشة في الدقيقة 57، محمود كهربا في الدقيقة 63، والتر بواليا في الدقيقة 71.

وشهدت المواجهة إهدار لاعبي الأحمر العديد من الفرص الخطيرة والأهداف المحققة التي كانت كفيلة بزيادة الغلة التهديفية لولا سوء الحظ، كما شهدت المباراة تألقا لافتا لمحمد الشناوي الذي أخرج هدفين محققين أمام لاعبي الفريق السوداني.

وجاءت جميع أهداف المباراة في الشوط الثاني، حيث جاء الهدف الأول في الدقيقة 57، بعد انطلاقة سريعة من محمد هاني على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد مجدي أفشة برأسية قوية سكنت شباك الحارس منجد النيل أبو زيد.

فيما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 63، بعد تمريرة بينية متقنة من جونيور أجايي استغلها محمود كهربا ونجح في إختراق منطقة الجزاء منفردا بالحارس منجد النيل أبو زيد قبل أن يسدد كرة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وجاء الهدف الثالث للمارد الأحمر عن طريق والتر بواليا، في الدقيقة 71 من عمر المباراة، بعدما مرر عمرو السولية، كرة بينية رائعة، لينفرد بواليا محرزًا الهدف الثالث في شباك المريخ.

وخاض الأهلي اللقاء بتشكي مكون من: حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، وبدر بانون، وياسر إبراهيم، ومحمود وحيد.

خط الوسط: أليو ديانج، وعمرو السولية، وأمامهما الثلاثي محمد مجدي قفشة، ومحمود كهربا، وجونيور آجايي.

خط الهجوم: والتر بواليا.

وفي المقابل بدأ فريق المريخ المباراة بتشكيل مكون من:

«منجد النيل في حراسة المرمى، أمير كمال، صلاح نمر، عبد الرحمن كرنقو، احمد آدم، ضياء محجوب، التاج يعقوب، سعيدي، بانجا، بكري المدينة وسيف تيري» وظهر الفريق السوداني بشكل مميز في البطولة المحلية خلال المباريات الماضية.