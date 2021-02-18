«الشيوخ» يستعد لمناقشة خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية

يناقش مجلس الشيوخ عقب تصديق رئيس الجمهورية على لائحته الداخلية، مشروع الخطة العامة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، في ضوء اختصاصات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، والتي تتيح له حق مناقشتها وإعداد تقرير بشأنها.

وتختص لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بما يأتي:

- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، التي تحال إلى المجلس.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- دراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، التى تحال إلى المجلس.

- التشريعات الاقتصادية، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.

- التشريعات والقرارات الخاصة بالشمول المالي.

- مسائل النقد والائتمان والادخار.

- سياسة الأجور والأسعار.

- شؤون القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي.

- الاتفاقات الاقتصادية.

- السياسة العامة للدولة في الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية.

- موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية.

- موازنة الإدارة الخاصة بالأملاك والاستثمار بمجلس الشيوخ وحساباتها الختامية. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولى.

ووفقا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور،و مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية،ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة،و مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

كان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى قد أقر قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بصفة نهائية في جلسته البرلمانية، الثلاثاء الماضي.