وزير التعليم يعلن اليوم تفاصيل جديدة حول الدراسة ومواعيد الامتحانات

يعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إذاعة بيان صحفي عاجل، مساء اليوم، الساعة السادسة مساءً، عبر فضائية «مدرستنا 1» التعليمية؛ للرد على تساؤلات أولياء الأمور حول كيفية عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمدارس والموعد النهائي لبداية الفصل الدراسي الثاني، رغم تحديات وصعوبات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، موضحًا أن الوزارة دائمًا تعمل لصالح أبنائها الطلاب، وجميع استفسارات أولياء الأمور سيتم الرد عليها بالتفاصيل حتى يطمئنوا.

وقالت الوزارة، إنه يمكن متابعة مؤتمر وزير التربية والتعليم، عبر فضائية «مدرستنا 1»، ويمكن الوصول لها على تردد القناة: 12303- الاستقطاب: أفقي - معدل الترميز: 27500- معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

من جهته، كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الدكتور طارق شوقي، سيعلن تفاصيل جديدة حول عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل، وإعلان الموعد النهائي لبدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، بعد إعلان أمس، انتهاء امتحانات الصف الثاني الثانوي في 11 مارس المقبل.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة حرصت على استكمال الدراسة وعدم إلغاؤها رغم صعوبات جائحة كورونا، حفاظًا على مستقبل الطلاب، وأن جميع المدارس على مستوى الجمهورية، بدأت الاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات.

وأوضح أن أسئلة الامتحانات المجمعة ستكون في مستوى الطالب المتوسط، وأن امتحانات صفوف النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثانى الإعدادي ستعقد ورقيا من خلال امتحانات مجمعة في يوم واحد في المدارس، لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، للحد من انتشار فيروس كورونا، وأن جميع المدارس على مستوى الجمهورية سيتم تعقيمها وتطهيرها قبل بداية الامتحانات بيوم واحد على الأقل.

وأشار المصدر، إلى أن الوزارة خاطبت جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، للاستعداد بتجهيز اللجان الامتحانية بالمدارس، وتعقيم المدارس والفصول الدراسية ودورات المياه، وتوفير جميع أدوات التعقيم والتطهير بالمدارس، فضلًا عن إلزام جميع الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية، وعدم نزعها طوال ساعات الامتحان، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.