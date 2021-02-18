ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا في 8 دول وتحذيرات من سرعة انتشارها

مازالت أزمة فيروس كورونا تلقي بظلالها على العالم، وسط حالة تخوف شديدة ومقاومة العديد من الدول لانتشار الفيروس، مع أخد الإجراءات الاحترازية، وسعي دول العالم كافة، للحصول على اللقاح.

وخلال الفترة الماضية لم تتوقف سلالات كورونا عن التطور والانتشار في العالم وبأكثر من شكل في العديد من الدول، كان آخرها إيطاليا، بعدما جرى رصد إصابة عددا من الأشخاص بتحور نادر من فيروس كورونا لم تشهده من قبل الدولة.

وكانت إيطاليا أوضحت في بيان لها، أنه خلال الوقت الحالي، لا تتوفر لديهم أية معلومات عن قوة العدوى أو الخصائص الأخرى لهذه السلالة، وفقا لوكالة أنباء «أنسا» الإيطالية.

وأوضح الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية في إيطاليا، أن السلالة الجديدة اكتشفها باحثون في جامعة فيدريكو ومعهد باسكالي، ويطلق عليها اسم B.1.525، مضيفا أنه حتى الوقت الحالي لم يتكشف سوي إصابة 32 حالة بها، ولم تشهدها إيطاليا منذ بدء الجائحة.

وأعلنت حكومة مقاطعة نابولي الإيطالية رصد سلالة جديدة ونادرة من فيروس كورونا المستجد، للمرة الأولى في إيطاليا، وأوضحت الحكومة الإقليمية في بيان: «في الوقت الحالي لا نعرف قوة العدوى ولا الخصائص الأخرى لهذه السلالة، كما هو الحال بالنسبة لغيرها من السلالات الأخرى».

وذكرت حكومة نابولي أن السلالة - التي تعرف عليها باحثون في جامعة فيدريكو الثاني ومعهد باسكالي، يٌطلق عليها اسم «B.1.525» وحتى الآن لم تُكتشف سوى 32 حالة إصابة بها في المملكة المتحدة، وعدد قليل من الحالات الأخرى في نيجيريا والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية، ولم تُشاهد من قبل في إيطاليا.

سلالة جنوب أفريقيا الأكثر انتشارا

وعلى جانب آخر، ظهرت سلالة جديدة لفيروس كورونا بجنوب أفريقيا، وأوضح الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات، أن اللافت للنظر في الموجة الثانية من فيروس كورونا، هي الانتشار في مكان، ونقصانها في آخر، لافتا إلى أن التحور الجيني في فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» مستمر، والأخطر حتى الآن، والذي ظهر في السلالة الجديدة التي ظهرت ببريطانيا، منوها إلى أن سلالة جنوب أفريقيا أشد انتشارا من الأخرى الموجودة في البرازيل أو بريطانيا، وكذا هي الأكثر فتكًا.

وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» مطلع الشهر الجاري، أن اللقاح يقلل المضاعفات المصاحبة لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن التأخير في تناول اللقاحات سيجعل سلالات جديدة تظهر.

وايتخذ الرئيس الأمريكى جو بايدن، قرارا بفرض حظرا للسفر إلى جنوب أفريقيا، لتفادي سلالة كورونا المتحورة فيها.

ظهور سلالات جديدة لـ كورونا بالعراق وروسيا

وبمنتصف شهر فبراير الجاري، أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، وحينها قررت السلطات هناك تعليق جميع الأنشطة الرياضية بسبب تفشي الفيروس، كما فرضت حظرا للتجوال في البلاد.

وأعلنت روسيا تسجيلها أول اختبار في العالم للكشف عن السلالة البريطانية من فيروس كورونا المستجد، وهي السلالة الأكثر انتشارا خلال الفترة الأخيرة، حسبما ذكرت قناة «روسيا اليوم».

وأكدت الهيئة الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطن، أنَّ معهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة في هيئة حماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطن في روسيا طور وسجل نظام اختبار للكشف عن طفرة فيروس كورونا N501Y، التي تسمى بالسلالة البريطانية.

وعلى جانب آخر أعلنت ألمانيا، تسجيلها أول حالة إصابة بسلالة جديدة لكورونا اكتشفت مؤخرا في البرازيل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وذكرت حينها إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله»، أنه بمرور الوقت تظهر نسخ مختلفة متغيرة ومتحورة من كورونا، ويرجع ذلك إلى حدوث طفرات مختلفة، وهي ظاهرة طبيعية في حياة الفيروس، إذ تحدث الطفرات خلال مراحل تكاثر الفيروس.

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية في أرض «هيسن» وسط ألمانيا، كاي كلوزي، أن شخصا وصل إلى مدينة «فرانكفورت أم ماين»، قادما من البرازيل وخضع لفحص كشف إصابته بسلالة كورونا البرازيلية.

يذكر أن هناك العديد من الطفرات في فيروس كورونا، لكن أبرزها 3 طفرات، الأولى ظهرت في بريطانيا وتسللت إلى 86 دولة أخرى، ولها قدرة أكبر على الانتشار، وتبين أن لها شدة أكبر في الإصابة بالمرض، إضافة إلى أخرى في البرازيل، وأعلنت 10 دول تسجيلها أيضا، وثالثة في جنوب أفريقيا، ظهرت بعد ذلك في 44 دولة، وفق ما ذكره الدكتور عادل البلبيسي، مستشار الأوبئة بالشبكة الشرق أوسطية الصحية المجتمعية، في مداخلة هاتفية سابقة مع قناة «Extra News» الفضائية.