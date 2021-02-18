برودة الطقس تشعل الطلب على مشروبات الشتاء: 25% خلال يومين

شهدت مبيعات المشروبات الساخنة انتعاشة في المبيعات وصلت إلى 25%، بسب برودة الشتاء وإقبال المواطنين عليها، خصوصا العدس والحمص والسحلب والبن وذلك خلال يومين.

وقال تيسير حراز، عضو شعبة العطارة بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ«الوطن» إن هناك ارتفاعا في الإقبال على المشروبات الساخنة خلال الفترة الحالية بنسبة وصلت 25%، خلال اليومين الماضيين «وخاصة السحلب والعدس والحمص والجنزبيل والكاكاو والقرفة».

وأشار حراز إلى ثبات أسعار المشروبات الساخنة، إذ يباع كيس الكاكاو الخام 90 جراما بـ13جنيها، والنسكافيه 100 جرام بـ55 جنيها، وعلبة ليمون بالزنجبيل 20 ظرفا بـ11 جنيها، والشاي الأخصر بـ11جنيها لـ 20 كيسا، وشاي بالحليب والسكر 3 في 1 بـ21 جنيها ويباع كيس البن المحوج 200 جرام بـ30 جنيها، والكاكاو للشرب 230 جراما بـ17جنيها واليونسون 20 ظرفا بـ11 جنيها.

ومن جهته قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن نسبة الإقبال على البن زادت خلال اليومين الماضيين، مؤكدا على أن الأسعار مستقرة ولم تزيد، حيث سجل سعر كيلو البن السادة ما بين 85 إلى 110 جنيهات، والبن المحوج ما بين 120 إلى 140 جنيها للكيلو.

وأضاف فوزي لـ«الوطن»، أن الأسعار لن تزيد خلال هذه الفترة حيث لم تؤثر على الأسعار، خصوصا أن هناك وفرة في المخزون، حيث تستورد مصر نحو 40 ألف طن بن سنويا، وأن سعر طن البن الأخضر الخام يتراوح بين 2000 إلى 5 آلاف جنيه، وأن عدد المصانع العاملة في البن 100 مصنع في مصر ولديها فروعا بمختلف المناطق لتلبية احتياجات المواطنين.

فيما ارتفعت أسعار والحمص والعدس بسبب ارتفاع الطلب من جانب المواطنين بحسب رجب شحاتة شعبة الحبوب باتحاد الصناعات مقارنة ببداية الشهر بقيمة تتراوح بين 50 و150 قرشا للكيلو ليباع الكيلو بـ 18 و20 جنيها للعدس و33 جنيها للحمص.