سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية تعلن نتائجها المجمعة

أعلنت شركة سي آي كابيتال للاستثمارات المالية رمز المجموعة الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية المتنوعة في مصر نتائجها المالية المجمعة لعام 2020؛ حيث بلغ إجمالي الإيرادات 2.4 مليار جم وبلغ صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية 475 مليون جم، بينما بلغ إجمالي محفظة التمويل 10.3 مليار جم.

وجاء في بيان نشرته الشركة واطلعت «الوطن» على نسخة منه قالت فيه عن أهم النتائج المالية والتشغيلية المجمعة للفترة؛ حيث بلغ إجمالي محفظة التمويل¹ 10.3 مليار جم، بارتفاع 24% مقارنة بالعام السابق كما بلغ إجمالي الإيرادات 2.4 مليار جم، بانخفاض 10% مقارنة بالعام السابق، وبلغت مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية 84%، كما بلغ صافي دخل الفائدة 845 مليون جم، بارتفاع 13% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ هامش صافي دخل الفائدة 9.1%.

وبالنسبة الربح التشغيلي بلغ صافيه 850 مليون جم، بانخفاض 8% مقارنة بالعام السابق وأضافت الشركة في بيانها أنه بلغ صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية 475 مليون جم، بانخفاض 12% مقارنة بالعام السابق، بلغت مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية في صافي الربح 90%.

وجاء في بيان الشركة أنها حققت المجموعة أداء مرنا لعام 2020 بالرغم من التحديات التي واجهتها خلال العام، وجاء ذلك مدعوما بالأداء الجيد لمحفظة أعمال الخدمات المالية غير البنكية بفضل قوة الملاءة المالية ومستوى السيولة الجيد للشركة.

واستطاع قطاع خدمات التمويل تعزيز محفظة أعماله لتصل إلى 10.3 مليار جم، بمعدل نمو سنوي متميز قدره 24%. بلغ صافي دخل الفائدة 845 مليون جم في عام 2020، بارتفاع قدره 13% مقارنة بالعام السابق؛ وبلغت هوامش صافي الفائدة 9.1%.

وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب وحصص الأقلية 475 مليون جم بتراجع قدره 12% مقارنة بالعام السابق. وجاء انخفاض صافي الربح متأثرا بتحديات السوق؛ والتي أثرت سلبا على معدل نمو أعمالنا في قطاعي السمسرة والاستثمار البنكي، والمصروفات المرتبطة بالأنشطة الجديدة.

وفي نفس السياق قالت الشركة في بيانها بالنسبة للمستوى التشغيلي، عززت ريفي تواجدها في السوق بزيادة عدد فروعها بواقع 70% ليصل إلى 102 فرع، بينما بلغت محفظة القروض 1.0 مليار جم بنهاية العام، بنمو جيد قدره 46% مقارنة بالعام السابق.

وانتهت كوربوليس من إصدار سندات توريق بقيمة 2.7 مليار جم، وهي الصفقة الأكبر في تاريخها، مما يؤهلها لتنويع مصادر التمويل مع الحفاظ على محفظة قوية للتأجير التمويلي. كما تواصل مبادراتنا الجديدة في قطاعي التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري في التوسع حيث حققت الأخيرة نقطة التعادل في عام 2020.

وأكدت الشركة أنها واصلت تعلّيم لخدمات الإدارة، وهي إحدى استثمارات شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وأولى منصات التعليم العالي المؤسسي في مصر، تحقيق نتائج جيدة حيث بلغت إيراداتها 481 مليون جم في عام 2020 بينما بلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 53%.

وأعلنت تعليم في فبراير 2021 خطتها لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب في البورصة المصرية من خلال طرح عام أولي. كما تنبأت الشركة برؤية متفائلة بشأن المكانة الجيدة لمحفظة أعمال المجموعة واستفادتها من التحسن المستمر في الأنشطة الاقتصادية وأسواق المال خلال عام 2021.