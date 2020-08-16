بنك مصر يستحوذ على حصة استراتيجية من رأس مال "سي آي كابيتال" القابضة للاستثمارات المالية

أعلن بنك مصر -ثانى أكبر بنك فى مصر- الاستحواذ على حصة استراتيجية من رأسمال شركة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية لتعزيز وجوده فى مجال أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية.

وقال البنك فى بيان، إنه استحوذ على 9% من أسهم شركة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، لترتفع حصة بنك مصر الإجمالية فى رأس مال الشركة إلى 24.70%، لافتاً إلى أن مكتب «ذوالفقار» وشركاه قام بدور المستشار القانونى لعملية الاستحواذ. وتعتبر سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، هى الشركة الرائدة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية المتنوعة، حيث تقدم مجموعة من الحلول المالية غير المصرفية التى تلبى احتياجات مجموعة كبيرة من العملاء، وبهذا الاستحواذ يصبح بنك مصر أكبر مساهم فى الشركة.

وقال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر: «يسعدنا الوصول لهذه المساهمة الاستراتيجية فى رأس مال شركة سى آى كابيتال القابضة، نظراً لريادتها فى مجال بنوك الاستثمار، الوساطة فى الأوراق المالية، ومجال البحوث، إدارة الأصول، أمناء الحفظ، التأجير التمويلى، والتمويل متناهى الصغر».

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعتبر إحدى خطوات البنك فى استراتيجيته لتطوير أعمال الخدمات المالية غير المصرفية، التى تمكنه من تلبية الاحتياجات التمويلية لعملائه، مضيفاً أن البنك على ثقة تامة بأن الشراكة مع سى آى كابيتال القابضة وفريق إدارتها ستدعم النمو المستقبلى وتعظيم القيمة لكافة الأطراف.

من جانبه، قال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر: «بصفتنا أحد أكبر المستثمرين فى الدولة بأكثر من 60 مليار جنيه كأصول مدارة باستثمارات مباشرة ومحافظ مالية، نرى أن هناك فرصة جيدة للتعاون مع بنك استثمار سى آى كابيتال، فضلاً على أن حجم بنك مصر وانتشاره الجغرافى سيدعم بقوة توسع الشركة فى الأنشطة المالية غير المصرفية والمتمثلة فى التمويل متناهى الصغر والتأجير التمويلى والتمويل الاستهلاكى وقروض الرهن العقارى».

وعلق محمود عطا الله، رئيس مجلس إدارة سى آى كابيتال، العضو المنتدب للمجموعة، قائلاً: «يمثل وجود بنك مصر كمساهم رئيسى فى سى آى كابيتال إضافة كبيرة للشركة بالتأكيد، وذلك لأن الاستفادة التى يمكن تحقيقها من خلال ذلك ستسهم فى تسريع وتيرة نمو المجموعة السريع فعلياً وإتاحة مزيد من الفرص الجديدة غير المستغلة».

وقال كل من حازم بدران وطارق طنطاوى، الرئيسين التنفيذيين لسى آى كابيتال: «يسرنا انضمام بنك مصر مساهماً رئيسياً فى المجموعة، نظراً لمكانته المتميزة فى مصر وأسواق المنطقة، بما فى ذلك الملاءة المالية القوية للبنك، ما يعزز نمو المجموعة فى جميع القطاعات. ونتطلع مستقبلاً إلى التعاون مع إدارة بنك مصر فى العديد من المجالات».