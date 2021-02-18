هل توجد أسئلة مقالية في امتحان نصف العام الموحد؟.. «التعليم» تجيب

حسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل الدائر حول وجود أسئلة مقالية في الامتحانات الموحدة لصفوف النقل، قائلاً: «لم نضع شكل الامتحانات حتى الآن وسيتم وضع مواصفات الورقة الامتحانية خلال الساعات القليلة المقبلة وسيتم إعلان نماذج منها عبر الموقع الرسمي للوزارة حتى يتمكن الطلاب من التدريب على شكل الامتحانات قبل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول»، موضحا أن الامتحانات لتقييم الطلاب، قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، في ظل انتشار جائحة كورونا.

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن جميع امتحانات النقل من الصفوف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي ستعقد ورقيا في امتحانات مجمعة بلجان بالمدارس بمراقبة مؤمنة، على أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا بالمدارس، وسط تنفيذ إجراءات مشددة داخل اللجان الامتحانية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، ولتوفير الحماية والسلامة والأمان للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية من خطر العدوى بفيروس كورونا، موضحا أنه تم التشديد على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بتجهيز المدارس استعدادا للامتحانات والمزمع عقدها في 27 فبراير الجاري.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة تواصل العمل على تطوير منظومة العملية التعليمية في مصر، من خلال تحديث المناهج وتطويرها، وتغيير شكل وأسلوب الامتحانات وإعتمادها على الفهم والابتكار وليس الحفظ والتلقين، وإدخال منظومة حديثة في الامتحانات وهي الامتحانات الإلكترونية، للقضاء على ظاهرة الغش الإلكتروني، مؤكدا أن الوزارة تقدم تعليم متميز وعالي الجودة لجميع الطلاب بمختلف مراحل التعليم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أرسلت أمس، خطابا عاجلا، إلى المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، شددت فيه على المدارس الثانوي العام ضرورة انتهاء طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام من تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالامتحانات في موعد غايته الأحد المقبل الموافق 21 فبراير الجاري، مع التأكيد على الانتهاء من تسليم الطلاب أجهزة التابلت وشريحة البيانات، وضرورة التأكيد على استقرار خدمة الإنترنت بالمدارس الثانوية وتوافر خدمة الإنترنت بالمدارس الخاصة بالمرحلة الثانوية مع اتخاذ كل الإجراءات من المديريات التعليمية لحل أي مشكلات قد تعوق أداء الامتحان مع إرسال المديريات تقريرا إلى الوزارة للوقوف على استعدادات المدارس الثانوي للامتحانات.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن التنبيه على المدارس والمديريات التعليمية بالاستعداد يأتي في إطار القرارات التي أعلنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي اعتبارا من السبت 27 فبراير الجاري، وإلحاقا بالتعليمات الصادرة سابقا بشأن التنبيه على الطلاب بتسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقدم للامتحانات مع استلامهم للبريد الإلكتروني وتفعيله.