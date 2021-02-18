رئيس البرلمان العربي يزور «بن راشد للفضاء»: فخورون بإنجازات الإمارات

قال رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، إنّ دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت إنجاز عالمي باسم العرب، بوصول «مسبار الأمل» إلى كوكب المريخ، بما من شأنه توطيد الريادة ‏العربية في علوم الفضاء ‏والتكنولوجيا.‏

جاء ذلك خلال زيارة العسومي، بحضور ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، إلى مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث اطلع على آخر المبادرات والإنجازات التي حققتها الإمارات في مجال الاستثمار في علوم الفضاء، حيث اشار إلى الكوادر الوطنية الإماراتية التي أصبحت نموذجا ملهما للشباب العربي في العمل من أجل مستقبل أفضل للعالم.

واستمع رئيس البرلمان العربي، إلى شرح من يوسف حمد الشيباني مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، بشأن برنامج الإمارات للفضاء الذي تضمن تطوير الأقمار الصناعية، واستكشاف المريخ عبر مسبار الأمل في مشروع يمتد إلى سنة 2117م، وبرنامج الإمارات لرواد الفضاء وغيرها من المبادرات العلمية.

حضر اللقاء، محمد بن خليفة المهيري مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وخالد جاسم الحوسني مدير إدارة المنظمات الدولية في مؤسسة وطني الإمارات، والمستشار حمد بن محمد عبدالرزاق، وأنور بن نغميش الدوسري.

يذكر أنّ برنامج الزيارة الذي تنظمه مؤسسة «وطني الإمارات»، يتضمن الاطلاع على تجارب عدد من المؤسسات الإماراتية الرائدة في عدد من المجالات.